“Tilt”: Mecna e Coco tornano con un nuovo singolo in collaborazione con Sangiovanni

MECNA e CoCo tornano con un singolo inedito in uscita oggi, un nuovo capitolo del viaggio iniziato con “Bromance”, arricchito da una collaborazione d’eccezione, quella con Sangiovanni!

Dopo aver convinto pubblico e critica con “Bromance”, il loro attesissimo album collaborativo – “La più bella”, secondo singolo estratto, è certificato disco di Platino FIMI – e con alle porte un tour che ha già registrato diversi sold out, Mecna & CoCo tornano con nuova musica. Se in “Bromance” i due artisti avevano deciso di dar spazio esclusivamente alle loro voci, “Tilt” si arricchisce con quella di Sangiovanni, stella del nuovo pop italiano.

“Tilt” è una dichiarazione d’amore sincera, dal groove coinvolgente. È il racconto di chi, impacciato, cerca di spiegare le proprie emozioni, ma alla fine non riesce a far altro che, per l’appunto, andare in “Tilt”. Le voci di Mecna, CoCo e Sangiovanni si sovrappongono a più riprese, incalzati dalla produzione firmata da 2p e lvnar.

“Tilt”, “Bromance” e i più grandi successi di Mecna & CoCo saranno protagonisti della scaletta di “BROMANCE TOUR”. Questo il calendario delle date aggiornato:

29/05 NAPOLI – PALAPARTENOPE

10/06 PADOVA – PARCO DELLA MUSICA

11/06 BOLOGNA – ARENA PUCCINI

12/06 MILANO – CARROPONTE

16/06 ROMA – ROCK IN ROMA

16/07 BITONTO (BA) – LUCE FESTIVAL

Info e biglietti su www.bromancealbum.com

Virgin Records/ Universal Music Italia

Giacomo Vitali, promozione stampa, tv, web – giacomo.vitali@umusic.com

Stefano Fontana, promozione radio – stefano.fontana@umusic.com

BIOGRAFIE

MECNA, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. MECNA è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana. Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiene un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.

A ottobre del 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, l’ultimo fortunato album del rapper pubblicato per Virgin Records certificato disco d’Oro.

Il 25 dicembre dello stesso anno l’artista si è esibito in diretta streaming presso una location d’eccezione, il rifugio Salei immerso nelle Dolomiti a 2250 metri di altitudine.

Nel 2021 escono i singoli “Soli”, brano che vede la partecipazione di Ghemon e Ginevra e “Mille Cose”, insieme alle collaborazioni con Francesca Michielin in “Se Fossi” e con Tredici Pietro in “Oro“.A giugno esce “Mentre Nessuno Guarda Deluxe Edition”, il repack dell’ultimo album di Mecna.

CoCo (precedentemente conosciuto come Corrado), nome d’arte di Corrado Migliaro (Napoli, 22 maggio 1988), è un rapper e cantautore italiano. Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui era noto ai tempi Geeno. I due entrano a far parte del collettivo ed etichetta Poesia Cruda. Nel 2012 i due cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP Doveva Andare Così. Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l’album d’esordio La vita giusta per me per Roccia Music.

Nel 2019 dopo 3 anni di stop esce il suo primo album ufficiale “Acquario” per Island Records/Universal che si classifica nella prima settimana al 6 posto in fimi degli album piú venduti in Italia. Il disco trainato dal singolo Bugie Diverse ha avuto un grande riscontro, confermando CoCo tra gli artisti più interessanti e sofisticati della musica partenopea e non solo. A Novembre 2019 parte il suo primo tour ufficiale.

Nel 2020 pubblica sempre per Island “Floridiana” un lavoro che lui definisce così “Una metafora musicale – una frattura spazio/temporale che mi riporta nel mio luogo incantato al centro della metropoli. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia seguiranno una serie di concerti tra Milano e Napoli, ovviamente tutte sold out.

Nel 2021 insieme ai soci di sempre “Geeno & Luchè” droppano Topless che sarà colonna sonora delle notti d’estate italiana.fuga, senza rete, collaborando all’impronta con i più talentuosi producer della scena reclutati specificatamente per l’occasione (con accostamenti spesso inediti, a rendere il tutto ancora più unico e felicemente rischioso) è diventata subito una prova del nove. Grandi maestri, nuova scuola, giovani talenti, solidissimi veterani, tutti combinati spesso in maniera sorprendente: uniti sotto il segno di questo format che in pochi anni ha intrecciato i destini e i talenti di un’intera scena musicale.

Il documentario rivela, attraverso gli stessi protagonisti, i retroscena di “Red Bull 64 Bars” raccontando la qualità del lavoro di MC e beatmaker che hanno in questa prova poco tempo per preparare il testo e le musiche, poco spazio per prendere respiro. La competizione è serratissima: competizione con se stessi, con chi si è già misurato con questo format, con la necessità di mantenere alta la tensione lirica ed emotiva per un lasso di tempo che va ben oltre la durata abituale della strofa standard, stravolgendo le regole consolidate. Niente ritornelli come porto sicuro in cui rifugiarsi, ma carta libera alla sperimentazione, alla voglia di stupire, all’artificio verbale, alla punchline che mette KO l’ascoltatore percorrendo metafore acrobatiche, rime inaspettate ed adrenalina a mille, senza un attimo di respiro. Una sfida artistica eccezionale. Una sfida intrisa di autenticità – l’autenticità senza compromessi della migliore cultura hip hop.

Com. Stam.