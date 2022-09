TIM Music Awards 2022 Elisa D’Ospina e le curiosità della TIM Data Room nel backstage dell’Arena di Verona

Dopo il successo estivo del TIM Summer Hits, la modella curvy Elisa D’Ospina torna nel backstage del TIM Music Awards per guidare i follower di TIM in una nuova avventura all’insegna della musica e della curiosità.

Venerdì 9 e sabato 10 settembre in diretta dall’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada guidano il pubblico di Rai 1 tra le eccellenze della musica italiana. Artisti che si sono distinti con album, singoli e tour.

Domenica 11 settembre dalle ore 17:20, sempre su Rai 1, in onda lo Speciale TIM Music Awards – Dalla radio al palco, con alla conduzione Nek affiancato da Carolina Di Domenico.

Non mancheranno alcune anteprime e, come di consueto, sul palco ci sarà spazio per qualche annuncio a sorpresa.

Elisa D’Ospina coinvolgerà i cantanti facendo un bilancio dell’estate musicale appena trascorsa e analizzerà in maniera giocosa i dati che li riguardano, elaborati dalla TIM Data Room.

Un momento goliardico per salutare idealmente la stagione appena trascorsa e concentrarsi su nuovi progetti in vista del 2023.

“Chiudiamo l’estate in bellezza con il TIM Music Awards. In questi mesi TIM, grazie anche al TIM Summer Hits e al Jova Beach Party, ci ha portati a vivere di musica e a girare l’Italia. In questa occasione mettiamo in risalto anche il lavoro della TIM Data Room che è costante e permette al pubblico di conoscere alcuni aspetti un po’ nascosti della vita e della carriera degli artisti del momento. Dati che sono utili anche per gli stessi cantanti che grazie a certe curiosità inaspettate possono anche calibrare certe scelte.

Il binomio comunicazione e musica lo sposo da sempre e la mia carriera professionale ne è un esempio.

Essere volto TIM mi permette di stare a contatto con la musica italiana che oggi vive un momento straordinario. Sono contenta e orgogliosa di essere a Verona. Essendo vicentina ho passato la mia adolescenza in Arena ascoltando i miei idoli e quando posso… corro in questo luogo strepitoso, regno della musica e della bellezza.”

BIOGRAFIA ELISA D’OSPINA

Elisa D’Ospina inizia la sua carriera di modella nel 2007 con le prime sfilate e i primi cataloghi. È una delle Top-Model più richieste a livello internazionale nel settore del conformato.

Partecipa regolarmente a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali. Laureata in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Psicologia fa combaciare la sua passione per le passerelle con l’impegno nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Dal 2007 denuncia con forza il proliferare nel web di siti e blog pro anoressia e pro bulimia. È stata Testimonial per il Ministero della Salute.

Lavora in RAI da oltre 13 anni e ha condotto trasmissioni ed eventi sulle reti Rai, Mediaset e Sky. Ha collaborato come presentatrice per TIM a Sanremo 2018 e 2019 e all’Eurovision Song Contest 2018, 2019, 2021 e 2022. Oggi vanta collaborazioni anche con Vogue.it, Yahoo.com e IlFattoQuotidiano.it. Elisa è anche consulente di comunicazione per molti brand.

TIM MUSIC AWARDS

TIM Music Awards, giunto alla sedicesima edizione, è l’appuntamento in cui si celebra il successo della musica italiana. Sul palco dell’Arena di Verona vengono premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo.

Nell’edizione di quest’anno dei TIM Music Awards, ritornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) svolti tra settembre 2021 e settembre 2022.

