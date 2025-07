TINDARI FESTIVAL 2025 NOMINA SUNT CONSEQUENTIA RERUM Direzione artistica Mario Incudine

Dal 4 luglio al 30 agosto tra il Teatro Greco del borgo di Tindari e i comuni limitrofi Da Capossela a Solfrizzi a Lucia Sardo: i grandi nomi della musica e della cultura al Tindari Festival 2025

Un cartellone multidisciplinare, 34 eventi, 11 prime nazionali, 8 comuni coinvolti, 2 serate di gala Istituito il Premio Tyndaris a personalità del mondo dell’arte, della cultura e della società civile

Vinicio Capossela, Antonello Venditti, Roy Paci, Emilio Solfrizzi, Mariano Rigillo, Arianna Scommegna, Giovanni Calcagno, Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Moni Ovadia, Francesco Scianna, Lucia Sardo, Eugenio Mastrandrea. Sono solo alcuni dei grandi artisti che si esibiranno al Tindari Festival 2025, dal 4 luglio al 30 agosto nelle suggestive location del Parco Archeologico di Tindari, del Teatro Greco e del chiostro del Santuario di uno dei borghi più affascinanti della Sicilia, a Patti, nel messinese, ma anche nei comuni limitrofi. La manifestazione- giunta alla sua 69esima edizione- diventa per la prima volta quest’anno itinerante, coinvolgendo 8 comuni del messinese in un cartellone multidisciplinare di altissima qualità. Ad architettarlo con perizia di particolari, la sapiente direzione artistica di Mario Incudine- che ha studiato un programma capace di coinvolgere pubblici diversi, con eventi articolati in più sezioni: teatro classico e contemporaneo, musica d’autore e concerti sinfonici, danza moderna e performance site-specific, circo contemporaneo e opera dei pupi, reading e incontri letterari, notte bianca delle arti.

“Il Tindari Festival 2025- racconta entusiasta Mario Incudine- vuole essere un Festival del Territorio, una vera e propria celebrazione della cultura, in tutte le sue più variegate sfaccettature, in quello che è uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, il Parco Archeologico di Tindari, un palcoscenico naturale ineguagliabile, simbolo della cultura classica che incontra l’arte contemporanea”. “Vuole inoltre essere un festival inclusivo, che abbraccia le più disparate forme d’arte, per coinvolgere un pubblico più eterogeneo possibile, che vuole sul palco i grandi artisti ma anche le più virtuose e giovani compagnie teatrali, con l’obiettivo ultimo di diffondere la cultura tra le comunità locali dei borghi, incuriosendo turisti e visitatori a conoscerne la bellezza grazie ad una rassegna di altissima qualità”.

A proposito di inclusione, anche in questa edizione come da anni, sono stati coinvolti i detenuti della casa circondariale di Messina e di Barcellona Pozzo Di Gotto, che insieme alle “Signore di Patti” e alla compagnia “Liberi di essere liberi”, saranno attori nello spettacolo Ecuba di Euripide, con la regia di Sergio Manfredi, il 20 luglio alle ore 21 al Teatro Greco. Per “Banda mistica” di Roy Paci, l’8 luglio alle ore 19, verranno coinvolte le bande musicali del Parco Archeologico di Tindari, con più di 100 musicisti locali.

In occasione dell’anno giubilare, si è inoltre scelto di valorizzare il Santuario della Madonna Nera di Tindari, che sarà location di alcuni degli spettacoli in programma.

“Il Festival- aggiunge l’Assessore alla Cultura del Comune di Patti, Salvatore Sidoti- rappresenta un’occasione concreta per costruire reti territoriali, valorizzare talenti e rafforzare un’identità culturale condivisa, capace di generare sviluppo e partecipazione. Siamo orgogliosi di presentare una nuova edizione che, pur restando fedele alla tradizione, guarda con decisione all’innovazione e al coinvolgimento delle nuove generazioni”.

Tra le novità di quest’anno anche la Serata di Gala, che si terrà venerdì 8 agosto alle ore 21 al Teatro Greco- in occasione della Notte Bianca, che coinvolgerà l’intero borgo dalle 7 del pomeriggio alle 5 di mattina- alla presenza di diverse personalità del mondo dell’arte, della cultura e della società civile che saranno premiate per la prima volta con il Premio Tyndaris, istituito per l’occasione. Presenterà la serata il giornalista Salvo La Rosa, ospite speciale la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone.

“Il Tindari Festival- conclude il Sindaco Gianluca Bonsignore- rappresenta un patrimonio identitario della nostra comunità e una vetrina d’eccellenza per la cultura siciliana. E’ anche un motore per il turismo culturale e per l’economia del territorio: un’occasione per raccontare la bellezza di Patti e di Tindari, e per costruire insieme un progetto culturale che duri nel tempo e continui a crescere con il contributo di tutti”.

www.tindarifestival.it

Biglietti in prevendita: https://tindarifestival.organizzatori.18tickets.it e in tutti i punti vendita autorizzati presenti sul territorio.

Biglietti al botteghino poco prima degli spettacoli, presso l’ex scuola elementare sita in via Teatro Greco 15, nella frazione di Tindari, a Patti (ME).

