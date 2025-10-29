Tiro a Volo. La Tav Marsala conquista lo Scudetto Tricolore. Gli atleti ricevuti a Palazzo Comunale

Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Gaspare Di Girolamo hanno accolto gli atleti della “Tav Marsala”, vittoriosi nel Campionato Nazionale di Tiro a Volo per Società, terza categoria di Fossa Olimpica.

Gli amministratori si sono complimentati con la squadra capitanata da Ivan Anastasi e di cui fanno parte Vincenzo Foderà (fondatore del sodalizio), Nicolò Francesco Anastasi, Piero Costanzo, Renato Pumilia e Nicolò Falsitta. “La conquista dello Scudetto Tricolore, ha affermato l’assessore Di Girolamo, premia una Società che lavora con serietà e che inseguiva da tanto tempo questo traguardo”.

