Tirocini al Washington Post per studenti/tesse e laureatə  Scadenza Ravvicinata

Tirocini allo storico ‘Washington Post’, quotidiano statunitense fondato nel 1877 – il più diffuso e antico giornale della capitale Usa.

Il programma di tirocini sarà una straordinaria opportunità per gli/le aspiranti giornalistə: sarà possibile lavorare gomito a gomito con professionistə dell’informazione in una autorevole redazione giornalistica. Possono candidarsi studenti e studentesse universitari/e e laureatə.

Sono previste attività nei ruoli di:

reporters;

general Assignment News Desk;

visual Journalists;

copy editors;

news and digital designers;

graphics reporters and developers;

audio producers;

data reporters;

audience strategy editors.

Ai fini della selezione potranno incidere positivamente precedenti esperienze lavorative o tirocini nell’ambito dei media. Di fondamentale importanza la ottima conoscenza della lingua inglese. Il termine per inviare le candidature è il 3 ottobre 2025. Clicca qui per consultare la pagina in inglese con tutti i dettagli.

Com. Stam. + foto fonte Infoma Giovani