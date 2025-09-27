Tirocini al Washington Post per studenti/tesse e laureatə  Scadenza Ravvicinata

Tirocini allo storico ‘Washington Post’, quotidiano statunitense fondato nel 1877 – il più diffuso e antico giornale della capitale Usa.
Il programma di tirocini sarà una straordinaria opportunità per gli/le aspiranti giornalistə: sarà possibile lavorare gomito a gomito con professionistə dell’informazione in una autorevole redazione giornalistica. Possono candidarsi studenti e studentesse universitari/e e laureatə.
Sono previste attività nei ruoli di:
- reporters;
- general Assignment News Desk;
- visual Journalists;
- copy editors;
- news and digital designers;
- graphics reporters and developers;
- audio producers;
- data reporters;
- audience strategy editors.
Ai fini della selezione potranno incidere positivamente precedenti esperienze lavorative o tirocini nell’ambito dei media. Di fondamentale importanza la ottima conoscenza della lingua inglese. Il termine per inviare le candidature è il 3 ottobre 2025. Clicca qui per consultare la pagina in inglese con tutti i dettagli.
Com. Stam. + foto fonte Infoma Giovani