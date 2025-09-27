Notizie

Tirocini al Washington Post per studenti/tesse e laureatə  Scadenza Ravvicinata

Tirocini allo storico ‘Washington Post’, quotidiano statunitense fondato nel 1877  – il più diffuso e antico giornale della capitale Usa.

Il programma di tirocini sarà una straordinaria opportunità per gli/le aspiranti giornalistə: sarà possibile lavorare gomito a gomito con professionistə dell’informazione in una autorevole redazione giornalistica. Possono candidarsi studenti e studentesse universitari/e e laureatə.

Sono previste attività nei ruoli di:

  • reporters;
  • general Assignment News Desk;
  • visual Journalists;
  • copy editors;
  • news and digital designers;
  • graphics reporters and developers;
  • audio producers;
  • data reporters;
  • audience strategy editors.

Ai fini della selezione potranno incidere positivamente precedenti esperienze lavorative o tirocini nell’ambito dei media. Di fondamentale importanza la ottima conoscenza della lingua inglese. Il termine per inviare le candidature è il 3 ottobre 2025Clicca qui per consultare la pagina in inglese con tutti i dettagli.

Com. Stam. + foto fonte Infoma Giovani

