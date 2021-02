Sono 187 i tirocini previsti con il nuovo Bando MAECI – MiUR – CRUI. Il bando MAECI prevede lo svolgimento dei tirocini esclusivamente a distanza dal 10 maggio al 6 agosto 2021. L’offerta è rivolta a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale e a ciclo unico.

In particolare, possono partecipare al programma gli studenti che, alla data di scadenza del bando, possiedano i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione; nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali) o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera diplomatica.

Le candidature possono essere inviate solo per via telematica da qui entro le ore 17 del 19/02/21. La dislocazione geografica dei posti di tirocinio è la seguente:

Europa – 102 posti.

America del Nord – 30 posti.

Africa – 13 posti.

Asia – 12 posti.

Centro e Sud America – 11 posti.

Medio Oriente – 11 posti.

Italia – 4 posti.

Oceania – 4 posti.

Posti di tirocinio per tipologia di sede:

Ambasciata – 98 posti.

Rappresentanza – 36 posti.

Consolato – 28 posti.

Istituto di Cultura – 24 posti.

Delegazione – 1 posti.

Elenco atenei partecipanti (55 atenei).

Per saperne di più e consultare l’elenco degli atenei aderenti cliccare qui.

Com,. Stam. Fonte Informa Giovani