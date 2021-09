L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere propone tirocini della durata massima di 6 mesi e pensati per tutti i laureati di uno stato membro dell’UE. I tirocini si svolgeranno presso la sede dell’Istituto a Vilnius, in Lituania.

Per partecipare, in particolare, è necessario non aver precedentemente svolto un tirocinio in un’altra istituzione o organo dell’UE; essere in possesso di laurea in aree come amministrazione aziendale, finanza, diritto, gestione delle risorse umane o simili; conoscenza inglese sia scritto che orale; ottima conoscenza di almeno una lingua dell’UE; familiarità con i temi trattati dall’agenzia.

L’EIGE è un’agenzia di regolamentazione dell’Unione europea (UE) incaricata di contribuire a rafforzare la parità di genere. L’Istituto raccoglie e analizza informazioni a livello dell’UE e sviluppa strumenti metodologici adeguati per l’integrazione della parità di genere in tutte le politiche europee.

L’agenzia favorisce, inoltre, lo scambio di buone pratiche e il dialogo tra le parti interessate e aumenta la consapevolezza sulla parità di genere. Fornisce infine assistenza tecnica alle istituzioni dell’UE, in particolare alla Commissione europea e alle autorità degli Stati membri.

I tirocini mirano a:

Fornire ai tirocinanti esperienza in settori chiave del lavoro dell’Istituto.

Permettere ai tirocinanti di applicare le conoscenze acquisite nel corso degli studi o della vita lavorativa.

Fornire conoscenze pratiche sul lavoro delle agenzie e delle istituzioni dell’UE.

Consentire ai tirocinanti di acquisire esperienza lavorativa in un contesto europeo.

La copertura economica prevede 880 euro mensili ed il rimborso delle spese di viaggio. Le scadenze per presentare le candidature sono il 9 ed il 10 settembre 2021. Per ulteriori informazioni cliccare qui

