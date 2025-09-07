Tirocini curricolari presso la Camera dei Deputati Scadenza ravvicinata

La Camera dei Deputati e le Università Italiane, in collaborazione con la Fondazione CRUI, offrono un programma di tirocini rivolto a studenti/esse che vogliano implementare il loro processo di apprendimento e di formazione in vista delle future scelte professionali.

Gli stage, della durata di 6 mesi, si terranno a Roma, presso i vari uffici della Camera, e prevedono un rimborso mensile di 800 euro per non residenti e di 200 euro per chi risiede nella capitale.

Le selezioni sono aperte a studenti/tesse iscrittə ad una delle università italiana elencate nel bando, in particolare per chi ha:

media aritmetica degli esami sostenuti non inferiore a 25/30;

età inferiore a 26 anni per studenti di laurea triennale e a 29 anni per studenti di laurea magistrale, anche a ciclo unico;

minimo 40 CFU per gli iscrittə ad un corso di laurea magistrale, 120 CFU per gli iscritti/e ad un corso di laurea triennale o 220 CFU per studenti di laurea magistrale a ciclo unico.

In ogni caso è indispensabile avere una conoscenza della lingua inglese a livello B1 certificata. I/le candidatə selezionatə avranno il compito di elaborare studi o ricerche utili per le strutture amministrative della Camera e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo.

Il termine per presentare le candidature è il 15 settembre 2025. Clicca qui per scoprire tutti i dettagli

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani