Tirocini per laureatə alla Banca Centrale Europea Scadenza ravvicinata

L‘Agenzia Italiana per la Gioventù ed Eurodesk Italy lanciano il corso di formazione dedicato alle politiche europee per la gioventù con l’obiettivo di fornire strumenti, conoscenze ed esperienze a chi, a vario titolo, lavora con e per i giovani.

Il corso si svolgerà dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 e sarà erogato in due sessioni, una online ed una in presenza (visita di studio all’estero).

Il corso è rivolto a 20 attori/attrici locali delle politiche per la gioventù (amministratori e funzionari di enti pubblici ed enti/organizzazioni locali, youth worker, volontari e rappresentanti del mondo associativo). Di questi 10 posti sono riservati ai membri della rete nazionale italiana Eurodesk.

I principali argomenti del corso saranno suddivisi in 4 moduli online in auto-apprendimento (coadiuvati da 4 incontri online con esperti) e 1 modulo in presenza (visita di studio all’estero): in particolare:

il quadro normativo e istituzionale delle politiche per la gioventù a livello europeo.

Strumenti delle politiche europee per la gioventù e il ruolo dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa.

Le principali reti europee a sostegno dei programmi europei per la gioventù: Eurodesk ed Eryica.

Stato dell’arte e prospettive dello Youth Work in Europa.

La formazione online prevede un impegno stimato in circa 24 ore. La formazione in presenza prevede un impegno consecutivo di 5 giorni, stimato in circa 32 ore. Al termine del corso sarà assegnata la certificazione digitale degli apprendimenti e l’emissione di un relativo open badge.

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 22 settembre 2025. Clicca qui per leggere l’avviso completo ed inviare la domanda di partecipazione.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani