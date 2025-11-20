Notizie

Tirocini presso la Corte dei Conti Europea Scadenza Ravvicinata

La Corte dei Conti Europea,  organo che svolge funzioni di controllo sulle entrate e uscite dell’Unione Europea, propone tirocini retribuiti per laureatə.    

I/le candidati selezionatə potranno contare su una indennità di 1.600 euro mensili per un soggiorno in Lussemburgo  – presso gli uffici della Corte – della durata complessiva di 6 mesi. Le aree disciplinari interessate sono: intelligenza artificiale, informatica, scienza dei dati, tecnologia dell’informazione o discipline simili.

Per inviare la domanda di partecipazione occorre:

  • aver conseguito una laurea almeno triennale;
  • avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e buona conoscenza almeno di un’altra lingua UE.

È possibile presentare la propria candidatura fino al 30 novembre 2025Per saperne di più clicca qui (pagina in inglese) .

Com. Stam. + foto Informa Giovani

