Tirocini presso la Corte dei Conti Europea Scadenza Ravvicinata

La Corte dei Conti Europea, organo che svolge funzioni di controllo sulle entrate e uscite dell’Unione Europea, propone tirocini retribuiti per laureatə.
I/le candidati selezionatə potranno contare su una indennità di 1.600 euro mensili per un soggiorno in Lussemburgo – presso gli uffici della Corte – della durata complessiva di 6 mesi. Le aree disciplinari interessate sono: intelligenza artificiale, informatica, scienza dei dati, tecnologia dell’informazione o discipline simili.
Per inviare la domanda di partecipazione occorre:
- aver conseguito una laurea almeno triennale;
- avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e buona conoscenza almeno di un’altra lingua UE.
È possibile presentare la propria candidatura fino al 30 novembre 2025. Per saperne di più clicca qui (pagina in inglese) .
