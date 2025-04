Tirocini presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea Scadenza ravvicinata  

Completare il proprio percorso formativo attraverso stage negli uffici di un organismo Ue di cruciale importanza come la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Neolaureatə o magistratə nazionali potranno svolgere uno dei 200 tirocini retribuiti che si svolgono ogni anno presso l’istituzione giudiziaria dell’Unione europea, a Lussemburgo, che garantisce il rispetto ‘delle regole’ per milioni di cittadinə e che rappresenta un unicum nel suo genere.

Poiché ogni Stato membro ha una propria lingua e un sistema giuridico specifico, infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea è un’istituzione plurilingue con un regime linguistico che non conosce esempi analoghi in nessun altro organo giurisdizionale al mondo. Ciascuna delle lingue ufficiali dell’Unione europea può essere lingua processuale. La Corte è in effetti tenuta ad osservare un plurilinguismo integrale per comunicare con le parti nella lingua processuale e garantire la diffusione della sua giurisprudenza in tutti gli Stati membri.

I tirocini che si svolgeranno presso gli uffici di giudici e avvocatə avranno una durata inclusa fra i 3 ed i 5 mesi, mentre quelli nei servizi dell’istituzione avranno una durata di 5 mesi. I tirocini presso il servizio dell’Interpretazione, infine, prevedono un soggiorno incluso fra dieci e dodici settimane e si rivolgono in particolare a neolaureatə in interpretazione di conferenza. L’importo della borsa ammonta a 1618,00 euro al mese. Clicca qui per consultare la scheda descrittiva in italiano.

Per partecipare è necessario:

essere cittadinə di uno Stato membro dell’Unione europea, fatte salve deroghe debitamente giustificate.

Essere in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia o in un settore affine.

Avere una conoscenza eccellente di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una buona conoscenza di un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea. E’ preferibile avere una buona conoscenza del francese.

Il termine per presentare le candidature per la prossima tornata è il 15 aprile 2025. Clicca qui per inviare la domanda.

