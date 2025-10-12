Tirocini retribuiti al Collegio Europeo per la Sicurezza e la Difesa Scadenza ravvicinata

Tirocini retribuiti al Collegio Europeo per la Sicurezza e la Difesa (ESDC) a Bruxelles per studenti e studentesse. Una straordinaria opportunità che renderà possibile dare il proprio contributo all’organizzazione delle attività dell’Ente –

come il supporto ai processi di Lessons Identified / Lessons Learnt e knowledge management o preparazione ed implementazione di corsi, seminari e conferenze in Belgio e all’estero. Si acquisiranno così conoscenze pratiche sulla politica di sicurezza e difesa comune e sulla politica estera dell’Unione Europea.

Per candidarsi è necessario avere i seguenti requisiti:

cittadinanza di uno Stato Membro UE;

iscrizione a un corso di laurea triennale o magistrale (per tutta la durata del tirocinio) in discipline pertinenti;

assicurazione sanitaria e contro gli infortuni;

ottima conoscenza dell’inglese o del francese e buona conoscenza di un’altra lingua Ue;

Per il periodo di soggiorno, circa 4 mesi, sarà riconosciuta una indennità mensile di 1.300 euro, con possibilità di rimborso spese per eventuali incarichi all’estero. Il termine per presentare le domande di partecipazione è il 17 ottobre 2025. Clicca qui per leggere il bando in inglese

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani