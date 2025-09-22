Tirocini retribuiti al Comitato delle Regioni Scadenza ravvicinata

I Tirocini Cicero al Comitato delle Regioni sono una occasione unica per sperimentare dal vivo le attività correlate ai processi decisionali che coinvolgono l’UE lavorando in una istituzione europea.

I/le partecipanti avranno l’opportunità di acquisire esperienza professionale in un contesto culturalmente qualificato, prendendo parte a conferenze, forum e seminari sugli ambiti d’intervento dell’ente. Il compenso previsto è di circa 1476 euro mensili.

I percorsi hanno una durata di 5 mesi. Per candidarsi occorre:

essere cittadinɘ dell’Unione Europea;

essere in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente;

avere una ottima conoscenza di una lingua ufficiale della Comunità ed una buona conoscenza di un’altra lingua di lavoro UE (inglese o francese).

I soggiorni si terranno dal 16 febbraio al 15 luglio – tirocini primaverili. Per la prossima tornata le richieste di partecipazione devono essere inviate entro il 30 settembre 2025. Per conoscere tutti i dettagli clicca qui (pagina in inglese)

