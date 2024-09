Tirocini retribuiti al Consiglio dell’Unione Europea per universitari/e e laureatə Scadenza Ravvicinata

C’è tempo fino al 2 ottobre per presentare la candidatura per i tirocini che iniziano a febbraio 2025 al Consiglio dell’Unione Europea, Segretariato Generale, a Bruxelles (per saperne di più consulta la pagina in inglese da qui).

Il programma di tirocini permette di sperimentare in prima persona come funzionano il Consiglio e l’UE. Ogni anno sono disponibili circa 100 tirocini retribuiti in vari settori (politica, amministrazione, comunicazione, informatica ed altro).

Il soggiorno è una concreta occasione per partecipare/assistere dal vivo ai vertici dell’UE e internazionali; visitare e prendere parte a conferenze in altre istituzioni dell’UE a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo; partecipare a giochi di simulazione del Consiglio e del Parlamento; offrirsi volontari/e per progetti in altre unità.

Possono candidarsi tutte/i i/le cittadini/e dell’UE che siano già in possesso di un diploma universitario o siano iscritti /e almeno al terzo anno di università. E’ richiesta una buona conoscenza dell’inglese o del francese ed un’ottima conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’UE.

E’ prevista l’erogazione di un assegno di 1 376,88 EUR netti al mese e la copertura delle spese come indennità di viaggio ed una assicurazione infortuni.

Ci si può iscrivere entro il mese di settembre. Per consultare il bando completo e partecipare alla sessione informativa on line del 19 settembre clicca qui.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani