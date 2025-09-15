Tirocini retribuiti al Consiglio dell’Unione Europea Scadenza ravvicinata

C’è tempo fino al 24 settembre 2025 per presentare la candidatura per i tirocini che si svolgeranno il prossimo febbraio al Consiglio dell’Unione Europea, Segretariato Generale, a Bruxelles.

Il programma permette di sperimentare in prima persona come funzionano il Consiglio e l’UE. Ogni anno sono disponibili circa 100 tirocini retribuiti in vari settori (politica, amministrazione, comunicazione, informatica ed altro).

Il soggiorno è una concreta occasione per partecipare e assistere dal vivo alle attività dell’UE; visitare e prendere parte a conferenze di altre istituzioni europee a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo; partecipare a giochi di simulazione del Consiglio e del Parlamento; offrirsi volontari/e per progetti in altre unità. Possono candidarsi tuttə i/le cittadinə dell’UE che siano già in possesso di un diploma universitario. E’ richiesta una buona conoscenza dell’inglese e del francese.

E’ previsto anche un programma di stage per studenti/tesse delle scuole nazionali di amministrazione (info e dettagli cliccando sul link alla fine dell’articolo).

Saranno riconosciuti un assegno di 1 476,88 EUR netti al mese e la copertura delle spese, incluse indennità di viaggio ed assicurazione infortuni. Per consultare il bando completo clicca qui (pagina in inglese)

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani