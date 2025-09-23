Tirocini retribuiti all’Agenzia Europea per i Medicinali Scadenza ravvicinata 

L’Agenzia Europea per i Medicinali, Ema, propone tirocini retribuiti ad Amsterdam, sede dei suoi uffici. L’ente si occupa di tutelare e promuovere la salute di cittadinə e animali attraverso monitoraggio e controllo dei farmaci nel territorio dell’Unione Europea.

Sarà l’occasione per accrescere le competenze dei/delle tirocinanti attraverso l’esperienza lavorativa diretta in ambiti come diritto farmaceutico, l’assistenza sanitaria, scienze della vita, chimica, o in altri campi come tecnologia della comunicazione, risorse umane, finanza, informatica, comunicazione e pubbliche relazioni.

Per candidarsi è necessario essere cittadinə dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein); essere neolaureatə in una delle discipline indicate per il tipo di posizione; conoscere la lingua inglese almeno al livello C1 e un’altra lingua ufficiale dell’UE (con livello almeno B2).

I tirocini si svolgono dal 1° marzo 2026 per 10 mesi con una retribuzione mensile prevista di 1963 euro euro al mese per i tirocini a tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi c’è tempo fino al 30 settembre 2025.

Clicca qui per tutti i dettagli (pagina in inglese).

