Tirocini retribuiti all’Agenzia Europea sulle Droghe Scadenza Ravvicinata

L’Agenzia dell’Unione Europea sulle Droghe propone tirocini retribuiti (circa 1300 euro al mese, per 11 mesi) presso i suoi uffici di Lisbona per studenti/tesse e laureati/e che vogliano approfondire le loro conoscenze nell’ambito operativo dell’ente.

Per candidarsi è necessario avere la laurea e la cittadinanza di un paese membro dell’Ue; occorre inoltre una buona padronanza della lingua inglese. Requisiti specifici per i singoli ambiti sono indicati in ciascun avviso.

I settori presso cui è possibile effettuare i tirocini sono:

Substance use, harms and responses unit;

Policy, crime and markets unit;

Partnerships and innovation unit;

Information and communication technology unit;

Executive Office traineeship;

Communication unit and Human resources management sector;

Resources management and administrative services unit.

Il termine per presentare le domande di ammissione è il 1° settembre 2025. Per saperne di più e scoprire tutti i dettagli clicca qui e visita la pagina in inglese.

