Notizie

Tirocini retribuiti all’Agenzia Europea sulle Droghe Scadenza Ravvicinata

• Bookmarks: 9

L’Agenzia dell’Unione Europea sulle Droghe propone tirocini retribuiti (circa 1300 euro al mese, per 11 mesi) presso i suoi uffici di Lisbona per studenti/tesse e laureati/e che vogliano approfondire le loro conoscenze nell’ambito operativo dell’ente.

Per candidarsi è necessario avere la laurea e la cittadinanza di un paese membro dell’Ue; occorre  inoltre una buona padronanza della lingua inglese. Requisiti specifici per i singoli ambiti sono indicati in ciascun avviso.

I settori presso cui è possibile effettuare i tirocini sono:

  • Substance use, harms and responses unit;
  • Policy, crime and markets unit;
  • Partnerships and innovation unit;
  • Information and communication technology unit;
  • Executive Office traineeship;
  • Communication unit and Human resources management sector;
  • Resources management and administrative services unit.

Il termine per presentare le domande di ammissione è il 1° settembre 2025. Per saperne di più e scoprire tutti i dettagli clicca qui e visita la pagina in inglese.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani

9 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
62 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com