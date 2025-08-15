Tirocini retribuiti all’Agenzia Europea sulle Droghe Scadenza Ravvicinata

L’Agenzia dell’Unione Europea sulle Droghe propone tirocini retribuiti (circa 1300 euro al mese, per 11 mesi) presso i suoi uffici di Lisbona per studenti/tesse e laureati/e che vogliano approfondire le loro conoscenze nell’ambito operativo dell’ente.
Per candidarsi è necessario avere la laurea e la cittadinanza di un paese membro dell’Ue; occorre inoltre una buona padronanza della lingua inglese. Requisiti specifici per i singoli ambiti sono indicati in ciascun avviso.
I settori presso cui è possibile effettuare i tirocini sono:
- Substance use, harms and responses unit;
- Policy, crime and markets unit;
- Partnerships and innovation unit;
- Information and communication technology unit;
- Executive Office traineeship;
- Communication unit and Human resources management sector;
- Resources management and administrative services unit.
Il termine per presentare le domande di ammissione è il 1° settembre 2025. Per saperne di più e scoprire tutti i dettagli clicca qui e visita la pagina in inglese.
