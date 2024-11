Tirocini retribuiti all’Agenzia Europea sulle Droghe Scadenza ravvicinata 

L’Agenzia dell’Unione Europea sulle Droghe propone tirocini retribuiti presso i suoi uffici di Lisbona per studenti/tesse e laureati/e che vogliano approfondire le loro conoscenze nell’ambito operativo dell’ente.

L’Euda è l’autorità centrale per le droghe illecite nell’Unione europea. Contribuisce alla preparazione dell’UE in materia di droga attraverso azioni che anticipano e mettono in guardia sui pericoli, rispondendo anche alle questioni emergenti .

Per candidarsi è necessario avere la laurea e la cittadinanza di un paese membro dell’Ue; occorre inoltre una buona padronanza della lingua inglese. Requisiti specifici per i singoli ambiti sono indicati in ciascun avviso.

I settori presso cui è possibile effettuare i tirocini sono:

Reitox and external partners unit – ICS-EU4MD project.

Traineeship offer (M/F).

Communication unit.

Reitox and external partners unit – International cooperation.

Reitox and external partners unit.

Information and communication technology unit – Service delivery.

Scientific coordination unit.

Shared assignment Communication unit/Information and communication technology unit.

Risks to public safety and security unit – Action on new drugs.

Public health unit – Trends and analysis.

Public health unit – Support to practice.

Public health unit – Support to policy.

Resources management and administrative services unit – Human resources management.

Risks to public safety and security unit – Markets, crime and supply reduction

Il termine per presentare le domande di ammissione è l’11 novembre 2024. Per saperne di più e scoprire tutti i dettagli clicca qui e visita la pagina in inglese.

