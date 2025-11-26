Tirocini retribuiti all’Agenzia Ue per l’asilo Scadenza ravvicinata

C’è tempo fino al 2 dicembre 2025 per inviare la domanda di ammissione ad uno dei tirocini che si terranno a Malta o presso altri uffici europei dell’Agenzia Ue per l’asilo.
Gli stage si rivolgono a laureati/ e che vogliano perfezionare la loro preparazione con una esperienza concreta nel settore di attività dell’ente. E’ prevista una copertura economica mensile di circa 1500 euro per un soggiorno al massimo di 6 mesi – con possibilità di proroga fino a non più di 12 mesi.
Per candidarsi è necessario avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE; essere neolaureati/e o studenti/tesse universitari/e che hanno completato almeno tre anni di studi; avere una conoscenza della lingua inglese con certificazione almeno di livello B2.
I tirocini sono disponibili per:
- Facility Management Assistant, Trainee in the Office of the Data Protection Officer, Traineeship.
- Trainee in the Office of the Fundamental Rights Officer, Traineeship.
- Trainees in the Operational Support Centre, Traineeship.
- Trainees in the Training and Professional Development Centre, Traineeship.
- Trainees in the Asylum Knowledge Centre, Traineeship.
- Trainees in the Communications and Public Relations Unit and the European and International Cooperation Unit, Traineeship.
- Trainees in the Legal Services Unit, Traineeship.
- Trainees in the Human Resources Unit, Traineeship.
- Trainees in the Information and Communications Technology Unit, Traineeship.
- Trainees in the Finance Unit, Traineeship.
- Trainees in the Procurement and Facility Management Unit, Traineeship.
Clicca qui per conoscere tutti i dettagli, consultare le Faq e inviare la domanda di partecipazione (pagina in inglese).
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani