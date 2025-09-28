Tirocini retribuiti per laureatə al Centro UE per la prevenzione e il controllo delle malattie Scadenza ravvicinata  

Interessante opportunità al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). E’ stato pubblicato il programma di tirocini per laureatə che

potranno contare su un’esperienza lavorativa e formativa straordinaria, contribuendo all’identificazione, valutazione e controllo delle malattie trasmissibili nell’intero territorio dell’Unione Europea. I tirocini avranno una durata compresa fra 5 e 8 mesi.

I settori operativi sono:

Director’s Office.

Policy Coordination and Strategic Affairs.

Internal Coordination.

Digital Transformation Services.

IT Operations.

Digital Governance.

Directly Transmitted and Vaccine-preventable Diseases.

One Health related Diseases.

AMR and Healthcare-Associated Infections.

Food-, Water-, Vector-borne and Zoonotic Diseases.

Scientific Evidence and Communication.

Communication.

Health Economy and Quantitative Methods.

Surveillance Preparedness and Response.

Emergency Preparedness and Response.

Epidemic Intelligence.

Resource Management Services.

Planning and Performance.

Legal Services.

Per candidarsi è necessario essere cittadinə di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; aver conseguito un titolo universitario; avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. L’importo della borsa di tirocinio è di circa 2085 euro. Il termine entro cui inviare le candidature è il 07 ottobre 2025.

Clicca qui per consultare la pagina in inglese con tutti i dettagli.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani