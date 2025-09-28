Tirocini retribuiti per laureatə al Centro UE per la prevenzione e il controllo delle malattie Scadenza ravvicinata
Interessante opportunità al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). E’ stato pubblicato il programma di tirocini per laureatə che
potranno contare su un’esperienza lavorativa e formativa straordinaria, contribuendo all’identificazione, valutazione e controllo delle malattie trasmissibili nell’intero territorio dell’Unione Europea. I tirocini avranno una durata compresa fra 5 e 8 mesi.
I settori operativi sono:
- Director’s Office.
- Policy Coordination and Strategic Affairs.
- Internal Coordination.
- Digital Transformation Services.
- IT Operations.
- Digital Governance.
- Directly Transmitted and Vaccine-preventable Diseases.
- One Health related Diseases.
- AMR and Healthcare-Associated Infections.
- Food-, Water-, Vector-borne and Zoonotic Diseases.
- Scientific Evidence and Communication.
- Communication.
- Health Economy and Quantitative Methods.
- Surveillance Preparedness and Response.
- Emergency Preparedness and Response.
- Epidemic Intelligence.
- Resource Management Services.
- Planning and Performance.
- Legal Services.
Per candidarsi è necessario essere cittadinə di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; aver conseguito un titolo universitario; avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. L’importo della borsa di tirocinio è di circa 2085 euro. Il termine entro cui inviare le candidature è il 07 ottobre 2025.
Clicca qui per consultare la pagina in inglese con tutti i dettagli.
