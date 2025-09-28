Notizie

Tirocini retribuiti per laureatə al Centro UE per la prevenzione e il controllo delle malattie Scadenza ravvicinata  

Interessante opportunità al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). E’ stato pubblicato il programma di tirocini per laureatə che

potranno contare su un’esperienza lavorativa e formativa straordinaria, contribuendo all’identificazione,  valutazione e  controllo delle malattie trasmissibili nell’intero territorio dell’Unione Europea. I tirocini avranno una durata compresa fra 5 e 8 mesi.

I settori operativi sono:

  • Director’s Office.
  • Policy Coordination and Strategic Affairs.
  • Internal Coordination.
  • Digital Transformation Services.
  • IT Operations.
  • Digital Governance.
  • Directly Transmitted and Vaccine-preventable Diseases.
  • One Health related Diseases.
  • AMR and Healthcare-Associated Infections.
  • Food-, Water-, Vector-borne and Zoonotic Diseases.
  • Scientific Evidence and Communication.
  • Communication.
  • Health Economy and Quantitative Methods.
  • Surveillance Preparedness and Response.
  • Emergency Preparedness and Response.
  • Epidemic Intelligence.
  • Resource Management Services.
  • Planning and Performance.
  • Legal Services.

Per candidarsi è necessario essere cittadinə di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; aver conseguito un titolo universitario; avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. L’importo  della borsa di tirocinio è di circa 2085 euro. Il termine entro cui inviare le candidature è  il 07 ottobre 2025.

Clicca qui per consultare la pagina in inglese con tutti i dettagli.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani

