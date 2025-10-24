Tirocini Robert Schuman al Parlamento Europeo Scadenza Ravvicinata

Per declinare la proprie competenze e il proprio percorso formativo/professionale in chiave europea, è possibile sfruttare l’opportunità dei tirocini Robert Schuman presso il Parlamento europeo: sono disponibili 502 stage in vari settori.

I tirocini Schuman (clicca qui per consultare la scheda informativa) sono retribuiti; è previsto infatti un assegno mensile almeno di 1100 euro al mese, e possono essere svolti in uno dei luoghi di lavoro ufficiali del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) o presso gli Uffici di collegamento negli Stati membri.

I soggiorni avranno una durata di 5 mesi con attività da svolgere in ambiti come politiche interne ed esterne dell’UE; finanza; relazioni internazionali; amministrazione; comunicazione ed informatica. Per presentare la domanda di partecipazione i/le candidatə devono:

avere almeno 18 anni;

avere conseguito un diploma universitario;

avere una ottima conoscenza di una delle lingue dell’UE e una buona padronanza di una altra lingua ufficiale dell’Ue;

non aver lavorato per più di due mesi consecutivi all’interno di un’istituzione o di un organismo dell’Ue.

Le candidature possono essere inviate entro il 31 ottobre 2025. Per conoscere tutti i dettagli clicca qui (pagina in inglese)

