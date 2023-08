Campionato del Mondo ISSF Titolo Mondiale e Carta Olimpica per il greco Mitas nello Skeet Maschile Rossetti fuori dalla finale allo spareggio. Bronzo per la squadra Azzurra

Baku (AZE) – La gara di Skeet Maschile del Campionato del Mondo di Tiro a Volo 2023 si conclude con la vittoria del greco Efthimios Mitas, che oltre al titolo iridato si guadagna la prima delle quattro Carte Olimpiche per Parigi 2024 in palio in questa competizione. Con lui sul podio il finlandese Eetu Kallionen, argento e Carta Olimpica, e l’egiziano Azmy Mehelba, medaglia di bronzo. Le altre due Carte sono andate al danese Jesper Hansen ed al norvegese Erik Watndal.

Peccato per gli azzurri Rossetti e Cassandro. Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) è arrivato a spareggiare per l’ingresso in finale con il punteggio di 123/125, ma nello shoot-in tra sei tiratori per un solo posto nel round decisivo si è fermato a +7, dovendosi accontentare della decima posizione assoluta. Ad un solo punto dallo spareggio si è fermato Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE) con 122, alla fine diciassettesimo. Cinquantunesimo Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) entrambi con 120.

Per gli azzurri è arrivata la medaglia di bronzo a squadre con 365/375 alle spalle degli statunitensi, primi con 369, e dei greci, secondi con 366.

“Purtroppo, dopo essere stati per 4/5 della competizione perfettamente in gara, nell’ultima serie di oggi abbiamo fatto alcuni errori che non ci hanno permesso di entrare direttamente in finale – ha spiegato dispiaciuto il Direttore Tecnico Andrea Benelli – Il risultato di Gabriele (Rossetti, ndr) è stato ancora una volta di altissimo livello, ma un complicatissimo shoot off non ci ha premiato. Anche Tammaro (Cassandro, ndr) ha fatto una buona gara, ma il punteggio di 122/125 lo ha lasciato fuori dallo spareggio per un solo piattello. Comunque, il ripetersi di questi episodi che per un piattello o allo shoot off ci hanno lasciato fuori dalle finali sia a livello maschile che femminile, ci deve far riflettere e farci aprire una attenta analisi per migliorarci già dal prossimo impegni. Anche se non con il bottino auspicato, la squadra si è comportata bene e per questo ringrazio tutti i componenti, i miei collaboratori Fabio Partigiani e Aldo Bionda e la nostra Federazione che ci garantisce sempre le migliori possibilità per allenarci e gareggiare al top”.

Domani il Gran Mondiale degli sporti di Tiro proseguirà per il Tiro a Volo con la gara del Mixed Team di Skeet. Per l’Italia gareggeranno le coppie miste Martina Bartolomei-Gabriele Rossetti e Diana Bacosi-Tammaro Cassandro. Al termine delle qualificazioni le migliori quattro squadre si sfideranno nei medal matches in programma a partire dalle 16.30 (differita su Rai Sport lunedì 21 agosto a partire dalle 19,40).

RISULTATI

SkeetMaschile: 1° Efthimios MITAS (GRE) 124/125 (+1) – 56/60; 2° Eetu KALLIONEN (FIN) 124/125 (+21) – 55/60; 3° Azmy MEHELBA (EGY) 125/125 (+1) – 46/50; 4° Vincent HANCOCK (USA) 125/125 (+2) – 37/40; 5° Jesper HANSEN (DEN) 123/125 (+24) – 26/30; 6° Erik WATNDAL (NOR) 124/125 (+22) – 15/20; 10° Gabriele ROSSETTI (ITA) 123/125 (+7); 17° Tammaro CASSANDRO (ITA) 122/125; 51° Erik PITTINI (ITA) 120/125.

Squadre Skeet Maschile: 1ª STATI UNITI 369/375; 2ª GRECIA 366/375; 3ª ITALIA 365/375

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Domenica 20 agosto Gara Skeet Mixed Team

16:30 Medal Matches Mixed Team Skeet

Lunedì 21 agosto Allenamenti liberi Trap

Martedì 22 agosto Allenamenti Ufficiali Trap

Mercoledì 23 agosto Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

giovedì 24 agosto Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.15 Finale Trap Maschile

Venerdì 25 agosto Gara Trap Mixed Team (senza finale)

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Baku è di +2 ore. (Es. Quando a Baku saranno le 18.00, a Roma saranno le 16.00)

Com. Stam. + foto FITAV