TIZIANA CURCIO – POETESSA DI “NUDI VERSI”

Battipaglia: Tiziana Curcio presenta “Nudi Versi”



L’antologia della giovane ed apprezzata poetessa sarà presentata al pubblico nel salotto comunale di Battipaglia, giovedì 29 settembre alle ore 19.00



di Marco Naponiello



Battipaglia. Un talento innato per la scrittura, una sensibilità spiccata in ogni rigo vergato con l’anima, non risparmiando altresì un abile alternarsi tra il sognato e la realtà, il tutto fuso in un caleidoscopio di sensazioni, l’autrice racconta e si racconta: questo è il contenuto di “Nudi Versi”. Ritorna dopo il successo dello scorso anno in un secondo acclamato appuntamento, la novella fatica letteraria di Tiziana Curcio, ospitata stavolta in una location istituzionale, ovvero quel “salotto” del Comune di Battipaglia, il quale ha visto negli anni recenti il passaggio di numerose personalità di spicco del mondo culturale, politico e sociale, sia del comprensorio come dell’intera nazione. Inserita nella prima edizione della collana denominata ”Poeti in Transito” editato dalla Aletti, “Nudi Versi” si consacra come una silloge fine, leggera, di gradevole lettura, votata all’ottimismo dell’esistenza, in specie se contestualizzata in tale frangente storico pregno di travagli, ove alla fine, si spera, del periodo pandemico ma con una guerra e crisi economica drammatica in atto. Ebbene nonostante la non felice situazione in essere, si anela coram populo, che la Cultura, nella fattispecie la Poesia,possano forgiarsi dello stigma della Rinascita, divenendo il volano della Speranza.

Ecco quanto dichiarato su di un noto social media dalla poetessa all’antivigilia dell’evento poetico:“Amici,buongiorno a tutti !Con un sorriso sulle labbra e l’emozione negli occhi vi invito alla seconda presentazione ufficiale del mio libro, Nudi Versi -La serata sarà impreziosita da diversi interventi. L’evento sarà moderato dall’ amica scrittrice e collega di penna Serena Candela. Nelle vesti di relatore discorrerà con noi il dottor Giocondo Vivone psicopedagogista. Inoltre uniremo la poesia alla bellezza dell’arte e delle opere attraverso un intermezzo di arti figurative a cura dell’artista Fabrizio Viola e di digital painting con l’artista Marialinda Toriello A termine serata brinderemo insieme, alla bellezza, alla cultura, alla poesia quella capace dì provocare le rivoluzioni più forti, inattese, mai banali e per questo le più forti e belle.” Cosa aggiungere allora, per gli amanti dei bei versi, rendez-vous obbligatorio giovedì 29 settembre alle ore 19.00 presso il salotto comunale battipagliese, per ascoltare le creazioni di questa novella Aeda, che sta donando sincero quanto ripetuto lustro alla propria terra.

Note biografiche: Tiziana Curcio è nata a Lamezia Terme il 2 Marzo 1994, laureata in Scienze Pedagogiche, ed è presente in diverse raccolte come: “M’illumino d’immenso”; “Tra un fiore colto e l’altro donato”; “Il Federiciano 2018“; e collane letterarie tra cui la raccolta “Versus“. Lo scorso anno ha registrato CD comprendenti delle poesie declamate da M° Alessandro Quasimodo.