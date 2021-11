Tiziano Fratus presenta Alberi millenari d’Italia (Gribaudo) insieme a Manlio Speciale

Giovedì 25 novembre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Tiziano Fratus presenta il suo libro Alberi millenari d’Italia (Gribaudo) insieme a Manlio Speciale. Posti limitati. Green Pass obbligatorio.

Dentro ogni uomo e dentro ogni donna esiste un esploratore che si muove di bosco in bosco, di giardino in giardino, di città in città. Posa le orecchie sui tronchi degli alberi per captarne sussurri segreti, scala montagne, esplora grotte e isole, s’immerge nelle ombre di un orto botanico, va alla scoperta di quei giganti silenziosi che da secoli ripetono gli stessi gesti geometrici e rispondono agli stessi impulsi chimici per rinnovare la vita e assecondare lo scorrere delle stagioni. Da diversi anni Tiziano Fratus attraversa il paesaggio italiano per visitare e documentare l’esistenza dei grandi alberi, e ora, dopo tanti libri, dopo tanti incontri e meditazioni ai piedi di questi sovrani vegetali, ripercorre le traiettorie che lo conducono al cospetto dei più annosi, quegli alberi monumentali millenari o considerati probabilmente millenari: dai castagni etnei agli olivastri sardi, dai larici alpini ai pini del Pollino, dai faggi abruzzesi agli ulivi del Salento a tanti esemplari isolati e remoti. Un viaggio alla scoperta e all’ascolto dei più annosi e antichi testimoni della storia naturale e umana del nostro Paese.

Tiziano Fratus abita una casa di fronte al bosco e coltiva una pratica quotidiana ed essenziale di buddismo. Nel corso degli ultimi due decenni ha pellegrinato in foreste maestose, meditando nei tronchi cavi delle grandi sequoie californiane quanto dei castagni e degli ulivi monumentali, ha attraversato riserve naturali, parchi storici, orti botanici e coniato concetti quali Homo Radix, Silva itinerans e Dendrosofia, dei quali ha scritto in reportage e articoli per quotidiani – fra gli altri “La Stampa”, “la Repubblica”, “il manifesto” e “La Verità” – e trattato in programmi radiofonici.

Ha cucito i capitoli di un vasto silvario in prosa e in versi compreso fra “la carta e la corteccia”, di cui sono parte le opere Giona delle sequoie (Bompiani), Manuale del perfetto cercatore d’alberi (Feltrinelli), L’Italia è un bosco (Laterza), I giganti silenziosi (Bompiani), Il bosco è un mondo (Einaudi), Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio (Aboca), Poesie creaturali (LDN), Ogni albero è un poeta (Mondadori), Il libro delle foreste scolpite (Laterza), Interrestràre (Lindau), Il sole che nessuno vede (Ediciclo), Il tessitore di foreste (Amazon Kindle) e la fiabelva gotica Waldo Basilius (Pelledoca). La sua poesia è stata tradotta in dieci lingue e pubblicata in una ventina di paesi. È voce dei grandi alberi per il programma «Geo» di Rai 3. Il suo sito è Studiohomoradix.com .

Per Feltrinelli ha pubblicato due raccolte di poesie – Un quaderno di radici e Vergine dei nidi, collana ZoomPoesia, il Manuale del perfetto cercatore d’alberi nell’Universale Economica ed il nuovo Alberi Millenari d’Italia, Gribaudo.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19 e per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti, si richiede di osservare le indicazioni che seguono per partecipare agli eventi che si tengono sia all’interno della libreria che in ambiente esterno.

È richiesta l’esibizione del Green Pass con almeno uno dei seguenti requisiti:

– certificato di avvenuta vaccinazione anche della sola prima dose trascorsi 14 giorni dalla medesima;

– certificato di guarigione dall’infezione Covid-19;

– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h precedenti.

È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per l’intera durata dell’evento.

Ai fini di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, verrà assegnato un posto a sedere per ciascun partecipante all’evento, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

Com. Stam.