Tiziano Spada: “Maltempo, accolta la nostra proposta: stato di crisi per 10 Comuni del Siracusano”

Siracusa – «Il governo regionale ha deliberato lo stato di crisi e chiesto quello di emergenza nazionale per un anno per i territori di 55 Comuni. Tra questi, Canicattini Bagni, Ferla, Floridia, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino e Sortino per quanto riguarda la provincia di Siracusa».

Lo comunica il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, il quale spiega: «Sono molto soddisfatto che il governo regionale abbia accolto la nostra richiesta di sostenere i territori colpiti dalle ultime alluvioni che si sono verificate tra novembre e il mese in corso. Episodi di maltempo che hanno colpito duramente imprese agricole, soprattutto nella zona Sud della provincia, e abitazioni e per cui mi sono subito attivato, effettuando sopralluoghi e raccogliendo le istanze del territorio. Poi l’impegno si è spostato in Aula, dove ho seguito e sono intervenuto nel dibattito. E, ancora, ho preparato e presentato mozioni e interrogazioni”.

Tiziano Spada conclude: “Ma l’intensa attività a sostegno di cittadini che non possono e non devono essere lasciati soli e che meritano risposte, non si ferma con questo provvedimento. Adesso, infatti, occorre vigilare affinché le risorse vengano concretamente impiegate e destinate a quanti ne facciano richiesta”.

