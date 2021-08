Comincia domani il torneo della pista con l’assegnazione del titolo della Velocità a squadre femminile (nessuna azzurra in gara) e le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre femminile (ore 8,54) e maschile (ore 10,02).

Nella tarda serata di Tokyo, primo pomeriggio in Italia, si è conclusa la riunione tecnica per il torneo di ciclismo su pista che prenderà il via domani all’Izu Velodrome, nella prefettura di Shizuoka.

Marco Villa, alla vigilia dell’esordio, conferma le impressioni riguardo il velodromo espresse anche dal tecnico delle donne Dino Salvoldi già ieri: “Abbiamo trovato bassa pressione e l’aria condizionata che toglie umidità, quindi minor resistenza alle alte velocità”.

Il tecnico lombardo fornisce dettagli riguardo l’ordine di partenza: “Anche se siamo primi nel ranking mondiale purtroppo partiremo per quarti. Questo vuol dire che dopo di noi correranno le qualifiche altre quattro formazioni, che potranno prenderci come riferimento.” In particolare scenderanno in pista dopo l’Italia Nuova Zelanda, Danimarca, Australia e Gran Bretagna. Sono proprio queste le squadre più temute: “Credo che la Danimarca sia la squadra da battere, visti i risultati mondiali degli ultimi anni. Occhio anche all’Australia, tradizionalmente formazione che si esprime al meglio quando la posta è alta, ma siamo ad un’Olimpiade e tutti gli avversari sulla carta possono correre per il podio.”

Infine il tecnico azzurro ha fatto il punto su Ganna, uno tra i protagonisti più attesi dopo la medaglia sfumata, solo per pochi centesimi, nella cronometro: “Ha recuperato in questi giorni dallo sforzo e sta bene. Ha provato anche le partenze da fermo.” Dal punto di vista tecnico, nella riunione odierna con gli azzurri, è stata messa a punto la scelta dei materiali e dei rapporti da usare, con gli ultimi suggerimenti prima della gara.



Il programma per domani prevede l’assegnazione del titolo della velocità a squadre femminile (non ci sono italiane in gara) e le qualificazioni dell’inseguimento a squadre, sia maschile che femminile. Per quanto riguarda il quartetto donne, le azzurre partiranno per seconde. Per loro oggi un allenamento su strada di un’ora. Domani scenderanno in pista alle ore 9 (in Italia). Diretta su Rai 2 e Discovery.

Ricordiamo che il regolamento dell’inseguimento a squadre prevede questi abbinamenti dopo le qualifiche: la sesta squadra più veloce contro la settima; la quinta squadra più veloce contro l’ottava; la seconda squadra più veloce contro la terza; la squadra più veloce contro la quarta. Le quadre vincitrici delle batterie 3 e 4 del primo turno correranno la finale per l’oro, mentre il terzo e quarto miglior tempo del primo turno si contenderanno il bronzo.

I QUARTETTI PER LE QUALIFICAZIONI INSEGUIMENTO

UOMINI – Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna

DONNE – Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini



IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 2 AGOSTO (ORA ITALIANA)

8:30 – Sprint a squadre Donne, Qualificazioni

8:54 – Inseguimento a squadre Donne, Qualificazioni

9:50 – Sprint a squadre Donne, Primo Turno – Batteria 1

9:53 – Sprint a squadre Donne, Primo Turno – Batteria 2

9:56 – Sprint a squadre Donne, Primo Turno – Batteria 3

9:59 – Sprint a squadre Donne, Primo Turno – Batteria 4

10:02 – Inseguimento a squadre Uomini, Qualificazioni

11:00 – Sprint a squadre Donne, Finale 7-8 posto

11:03 – Sprint a squadre Donne, Finale 5-6 posto

11:06 – Sprint a squadre Donne, Finale Bronzo

11:09 – Sprint a squadre Donne, Finale Oro

IL PROGRAMMA – Si comincia il 2 con le batterie dell’Inseguimento a squadre maschili e femminili, con le finali previste rispettivamente per il 3 e il 4 agosto. Spazio poi all’Omnium maschile (5 agosto) per passare ad una disciplina assente ai Giochi dal 2008: sulla pista di Tokyo 2020 torna infatti la Madison, il 6 agosto al maschile ed il 7 al femminile. Chiude il programma l’Omnium femminile (8 agosto).

Di seguito il calendario delle gare (e gli orari) che vedranno coinvolti gli azzurri:

PISTA (Izu Velodrome)

Inseguimento a Squadre Uomini

02/08 08:30-11:30 Qualificazioni

03/08 08:30-11:10 Eliminatorie

04/08 08:30-12:00 Finale

Inseguimento a Squadre Donne

02/08 08:30-11:30 Qualificazioni

03/08 08:30-11:10 Eliminatorie/Finale

Omnium Uomini

05/08 08:30-11:00

Madison Donne

06/08 08:30-12:15

Madison Uomini

07/08 08:30-11:25

Omnium Donne

08/08 03:00-06:15

Orari espressi con fuso orario dell’Italia

GLI AZZURRI

Pista Donne

Martina Alzini

Elisa Balsamo

Rachele Barbieri

Martina Fidanza

Vittoria Guazzini

Letizia Paternoster

Pista Uomini

Simone Consonni

Liam Bertazzo

Filippo Ganna

Francesco Lamon

Jonathan Milan

Elia Viviani

Com. Stam./foto