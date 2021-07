Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera alla cerimonia di apertura. Domani la prova in linea uomini, dalle 4 alle 11 – Diretta RAI e Discovery

La suggestiva cerimonia di apertura ha ufficialmente dato il via ai Giochi della XXXII Olimpiade. L’Italia ha sfilato con un folto gruppo di atleti in rappresentanza del contingente azzurro più numeroso di sempre ad una edizione dei Giochi. Hanno portato il Tricolore la coppia Jessica Rossi e Elia Viviani (foto Bettini). “Un onore per tutto il movimento ciclistico italiano – ha commentato il presidente Dagnoni -. Un riconoscimento, questo, per il quale abbiamo lavorato tanto e che ci rende particolarmente orgogliosi.

Il fitto programma olimpico per le competizioni ciclistiche non lascia il tempo di festeggiare. Già domani, dalle 4 del mattino in Italia, si abbasserà la bandiera dello start per una delle prove più attese, quella in linea maschile. Arrivo previsto attorno alle ore 11, prevista diretta Rai e Discovery.

Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Alberto Bettiol e Gianni Moscon hanno completato oggi la loro preparazione con l’ultimo giorno di allenamento. Tra gli uomini più attesi in gara c’è anche Gianni Moscon, talento indiscusso del nostro movimento che quest’anno ha collezionato tre successi (due al Tour of the Alps e al GP di Lugano) e uomo squadra al Giro, contribuendo in modo determinante al successo di Egan Bernal: “E’ stata una bella settimana, abbiamo lavorato bene. La tensione si sente: è l’appuntamento più importante della mia carriera. Percorso selettivo, per cui bisognerà conservare le energie per il momento decisivo, quando la corsa entrerà nel vivo. Non vedo l’ora di cominciare a correre, noi siamo pronti.”



CROSSCOUNTRY, GLI AZZURRI SUL TRACCIATO – Il programma di avvicinamento alle gare, per il crosscountry azzurro, procede come previsto con l’allenamento oggi sul circuito IZU, nella prefettura di Shizuoka. Al termine della sessione hanno parlato Eva Lechner, alla sua quarta Olimpiade, e Luca Braidot.

Eva Lechner: “Ho provato per la prima volta in bici: molto bello e tecnico. Siamo riusciti a testare tutti i passaggi più complessi. Dobbiamo solo memorizzare le linee migliori, cosa che faremo nei prossimi giorni.”

Luca Braidot: “Torno in Giappone per la seconda volta dopo il test event del 2019; il tracciato è rimasto invariato rispetto ad allora. Si conferma un percorso tecnico, con passaggi artificiali complessi, in particolare la zona con le rocce, in cui bisogna trovare la linea migliore. Ci sono contro-pendenze insidiose, in caso di pioggia bisognerà stare molto attenti. Stiamo bene, sono certo che faremo una grande Olimpiade.”

BMX RACE IL 25 LUGLIO LE PRIME SESSIONI IN PISTA PER FANTONI – Prima giornata di lavoro al villaggio olimpico con una seduta di sprint e palestra per Giacomo Fantoni che conferma di sentirsi bene anche dopo il lungo viaggio. Oggi briefing per organizzare i prossimi giorni di allenamento. Nel tardo pomeriggio l’azzurro ha partecipato, insieme ad Elia Viviani, alla cerimonia di apertura.

Le sessioni in pista inizieranno domenica 25; domani track walk per scoprire i primi dettagli dell’impianto.

IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI

Il programma olimpico del ciclismo prevede ogni giorno l’assegnazione di un titolo, fino a mercoledì 28 luglio, giorno delle cronometro. Il 30 luglio è prevista la finale del BMX, mentre dal 2 di agosto il via al torneo della pista.

Di seguito il calendario delle gare (e gli orari) che vedranno coinvolti gli azzurri.

STRADA (Fuji International Speedway)

In Linea Uomini – 24/07 04:00-11:15

In Linea Donne – 25/07 06:00-10:35

Cronometro Uomini – 28/07 04:30-10:40

Cronometro Donne – 28/07 04:30-10:40

MOUNTAIN BIKE (Izu MTB Course)

XCO Uomini – 26/07 08:00-10:00

XCO Donne – 27/07 08:00-10:00

BMX RACE (Ariake Urban Sports Park)

29/07 03:00-05:00 Quarti

30/07 03:00-05:00 Semifinali-Finale

PISTA (Izu Velodrome)

Inseguimento a Squadre Uomini

02/08 08:30-11:30 Qualificazioni

03/08 08:30-11:10 Eliminatorie

04/08 08:30-12:00 Finale

Inseguimento a Squadre Donne

02/08 08:30-11:30 Qualificazioni

03/08 08:30-11:10 Eliminatorie/Finale

Omnium Uomini

05/08 08:30/11:00

Madison Donne

06/08 08:30-12:15

Madison Uomini

07/08 08:30-11:25

Omnium Donne

08/08 03:00-06:15

Orari espressi con fuso orario dell’Italia

Gli AZZURRI

Strada uomini

Alberto Bettiol (anche crono)

Damiano Caruso

Giulio Ciccone

Gianni Moscon

Vincenzo Nibali

Filippo Ganna (crono)

Strada donne

Marta Bastianelli

Marta Cavalli

Elisa Longo Borghini (anche crono)

Soraya Paladin

Elisa Balsamo (riserva)

Pista Donne

Martina Alzini

Elisa Balsamo

Rachele Barbieri

Martina Fidanza

Vittoria Guazzini

Letizia Paternoster

Pista Uomini

Simone Consonni

Liam Bertazzo

Filippo Ganna

Francesco Lamon

Jonathan Milan

Elia Viviani

XCO

Luca Braidot

Nadir Colledani

Eva Lechner

Gerhard Kerschbaumer



BMX RACE

Giacomo Fantoni

