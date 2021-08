Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna superano in finale la Danimarca e riportano l’Italia sul gradino più alto del podio a distanza di 61 anni

Dopo essere saliti sul tetto del mondo ieri con il record mondiale, oggi l’inseguimento italiano ha regolato la questione anche con gli avversari di questi ultimi anni, la Danimarca, e soprattutto ha rimesso la “chiesa al centro del villaggio”, tornando sul gradino più alto del podio della specialità a distanza di 61 anni, quando Arienti, Testa, Vallotto e Vigna trionfarono a Roma.

C’è voluto tempo e tanto lavoro, culminando un inseguimento che è cominciato, come raccontato da Marco Villa, alle Olimpiadi di Rio, nelle quali sfiorammo una finale per una questione di centesimi. Lo facciamo oggi, a Tokyo, nel migliore dei modi: fissando il nuovo record del mondo sulla distanza e portando a casa il titolo olimpico.

Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon hanno battuto, per la prima volta, la Danimarca che fino a ieri sembrava irraggiungibile, in una gara incredibile. Partiti forte, gli azzurri hanno condotto la prova nella parte iniziale. Poi, ai 3 chilometri, è venuta fuori la maggiore regolarità dei nordici, che hanno recuperato ed incrementato il vantaggio fino a 8 decimi. Quando mancano 500 metri, parte la riscossa degli azzurri, che culmina con una delle più incredibili e poderose “tirate” mai viste su un tondino. Realizzata, neanche a dirlo, da Filippo Ganna, uomo simbolo e faro di questo quartetto.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò con il presidente FCI Cordiano Dagnoni, Marco Villa, gli Azzurri del quartetto dell’inseguimento e Elia Viviani (Foto Bettini)

E’ una gioia incredibile – dice il presidente Cordiano Dagnoni subito dopo il successo – che abbiamo condiviso con il presidente Malagò e tutto lo staff del CONI, venuto qui al velodromo ad assistere a questa impresa. Ci ho sempre creduto, soprattutto dopo aver visto il quartetto all’opera ieri. Non ho tremato neanche quando i danesi sono passati in vantaggio. Sapevamo che nei metri finali Ganna avrebbe fatto la differenza. Pippo è un atleta incredibile, ma questo successo è merito di tutti. Lamon che parte nel modo migliore, Milan che ha un motore pazzesco per un ragazzo della sua età e Consonni che mette il cuore in questo progetto, coinvolgendo tutti. Sono giovani: a Parigi saremo ancora protagonisti. Voglio ricordare Marco Villa, costruttore di questa impresa, e tutto il suo staff, che ha lavorato con passione e competenza, senza dimenticare chi è rimasto a casa, come Diego Bragato e Fabio Masotti.”

All’elenco aggiungiamo anche Michele Scartezzini e Liam Bertazzo, che hanno contribuito in questi anni a far crescere la specialità, mostrando professionalità e spirito di squadra.

“Credevo che restasse un sogno, ci speravo ma dentro di me.. ero sempre dubbioso – sono le prime parole di Marco Villa –. Ai ragazzi non l’ho mai detto, perché non volevo instillare dubbi, ma i danesi in alcuni momenti, in questi anni, mi sono sembrati inarrivabili. Ieri è stato determinante, li abbiamo annichiliti con il nostro record del mondo. Siamo partiti consapevoli che non dovevamo lasciarli scappare, non potevamo dargli fiato per non fargli ritrovare sicurezza. Quando sono andati avanti pensavo che avrebbero spinto ancora, invece erano ancora lì e quando Pippo è passato in testa, allora ci ho creduto veramente.

Il primo obiettivo era arrivare a Rio, e ci riuscimmo. Il quartetto si è formato nel corso degli anni. Sapevamo che avevamo ragazzi di valore, come Consonni, che aveva fatto secondo al mondiale strada (Richmond 2015, ndr), ma era nostro impegno permettergli di sviluppare l’attività su strada così come concentrarsi sulla pista. Ci siamo riusciti, tutti insieme. L’obiettivo, qui a Tokyo, era vincere, ma già sulla carta non era facile, perché alla fine tutte le nazioni ci tengono a questa disciplina. Il primo che ho ringraziato è stato Scartezzini e l’abbraccio più lungo è stato con Elia Viviani, questo per dire che tutti hanno contributo a questo risultato che non era per nulla scontato.”.

L’arrivo (Foto Bettini)

Jonathan Milan, 20 anni: “Soddisfatto del lavoro fatto in questi mesi. E’ un sogno di cui non mi sono ancora reso conto.”

Simone Consonni, 26 anni: “Ho avuto difficoltà ad addormentarmi per l’emozione ma alla fine, partita la gara, non ho pensato ad altro. La cosa importante è divertirsi, come abbiamo fatto noi in questi anni. Abbiamo lavorato tanto, ma sempre con il sorriso.“

Filippo Ganna, 25 anni: “Sapevamo di essere competitivi. Volevamo fare qualcosa di grosso e non ci siamo accontentati dell’argento. Conoscevamo i danesi, le loro caratteristiche e che nell’ultimo chilometro noi avremmo potuto recuperare. Non parlate solo delle mie tirate, perché io faccio il mio, ma i ragazzi che sono qui con me sono ancora più bravi a mettermi nelle condizioni per riuscirci. Le Olimpiadi sono l’appuntamento di riferimento anche per chi non segue lo sport tutti i giorni. Pertanto essere preso ad esempio da qualche ragazzo, che magari verrà in pista per questo è per un motivo d’orgoglio.”

Francesco Lamon, 27 anni: “La partenza è un momento complicato, nel quale bisogna dosare le forze per non disunire il quartetto. Nella prima, due giorni fa, penso di non aver dato il meglio, ma nei giorni successivi sono riuscito a trovare il giusto equilibrio. Certo, poi, quando si parte e sono a ruota è una sofferenza, anche se la mia prova dura meno degli altri (ride, ndr)“.

IL PROGRAMMA – Domaniè il giorno dell’Omnium maschile e di Elia Viviani che scenderà in pista per la prima prova dell’Omnium alle ore 8,30 in Italia. La seconda prova (tempo race) è prevista per le ore 9,27. Alle 10,07 l’eliminazione e alle 10,55 partirà la corsa a punti finale.

Di seguito gli orari della giornata



08:30 – Men’s Omnium Scratch Race 1/4

08:48 – Men’s Sprint 1/8 Finals – Heat 1

08:51 – Men’s Sprint 1/8 Finals – Heat 2

08:54 – Men’s Sprint 1/8 Finals – Heat 3

08:57 – Men’s Sprint 1/8 Finals – Heat 4

09:00 – Men’s Sprint 1/8 Finals – Heat 5

09:03 – Men’s Sprint 1/8 Finals – Heat 6

09:06 – Women’s Keirin Quarterfinals – Heat 1

09:11 – Women’s Keirin Quarterfinals – Heat 2

09:16 – Women’s Keirin Quarterfinals – Heat 3

09:21 – Men’s Sprint 1/8 Finals Repechages – Heat 1

09:24 – Men’s Sprint 1/8 Finals Repechages – Heat 2

09:27 – Men’s Omnium Tempo Race 2/4

09:45 – Men’s Sprint Quarterfinals – Race 1

09:57 – Women’s Keirin Semifinals – Heat 1

10:02 – Women’s Keirin Semifinals – Heat 2

10:07 – Men’s Omnium Elimination Race 3/4

10:25 – Men’s Sprint Quarterfinals – Race 2

10:37 – Women’s Keirin Final 7-12

10:45 – Women’s Keirin Final 1-6

10:50 – Men’s Sprint Quarterfinals – Decider

10:55 – Men’s Omnium Points Race 4/4

11:27 – Men’s Sprint Race for 5th-8th Places

Orari espressi con fuso orario dell’Italia

GLI AZZURRI

Pista Donne

Martina Alzini

Elisa Balsamo

Rachele Barbieri

Martina Fidanza

Vittoria Guazzini

Letizia Paternoster

Pista Uomini

Simone Consonni

Liam Bertazzo

Filippo Ganna

Francesco Lamon

Jonathan Milan

Elia Viviani

Com. Stam/foto