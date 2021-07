FACCIAMO ARRIVARE IL SUPPORTO AGLI AZZURRI FINO A ENOSHIMA! Inviateci foto e video: dai Circoli velici, dalle squadre agonistiche, dalle barche, dalle vacanze, da casa vostra. Con bandiere o striscioni, cori e incitamenti.

Serve all’Italia Team e al nostro sport Una iniziativa italiana e internazionale, una raccolta di scatti, immagini, anche video, che testimoniano come la comunità della vela si stringe intorno agli atleti impegnati nelle regate olimpiche.

In Giappone, senza pubblico, con poche apparizioni in tv, i velisti hanno bisogno del vostro sostegno. Oltre ad aiutare gli azzurri della vela, sarà un modo per far risaltare l’Italia (che in fatto di tifo non ha rivali) nel partecipare all’iniziativa “Show your support” di World Sailing.

Non possiamo far vedere sui social video delle regate per le regole sui diritti olimpici, ma possiamo far vedere un grande spettacolo: la vostra passione!

Il vostro supporto arriverà ai nostri velisti, e le clip o le foto migliori saranno raccolte in un video finale di World Sailing destinato al CIO, per un confronto tra la vela e gli altri sport! Si sottolinea che per l’iniziativa è richiesto il video con telefonino orizzontale e evitare qualsiasi tipo di marchi commerciali che possano comparire all’interno del video, pena l’esclusione del materiale.

Inviate video e foto a questa mail: social@federvela.it

Forza azzurri, forza vela!