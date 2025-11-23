Film

“TOKYO GODFATHERS” di Satoshi Kon torna al cinema il 24, 25, 26 novembre

Dopo il successo di Perfect Blue e Paprika, che hanno conquistato oltre 85mila spettatori in sala, torna al cinema uno dei film più amati del maestro dell’animazione giapponese Satoshi KonTOKYO GODFATHERS, un classico moderno capace di mescolare, con grande delicatezza, ironia, emozione e redenzione.

L’appuntamento nelle sale per i fan è per il 24, 25 e 26 novembre, quando tutti saranno invitati a riscoprire questo gioiello d’animazione sul grande schermo. L’elenco delle sale sarà presto disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno a partire dal 23 ottobre. TOKYO GODFATHERS è un film che fa ridere, commuove e sorprende. Un’avventura natalizia fuori dagli schemi, raccontata con lo sguardo visionario e profondo di uno dei più grandi autori del cinema d’animazione contemporaneo.

La storia si svolge nella frenesia notturna di Tokyo, durante la notte di Natale. Tre senzatetto – un’ex drag queen, un uomo di mezza età alcolizzato e una ragazza in fuga da casa – trovano una neonata abbandonata tra i rifiuti. La loro decisione di riportarla ai genitori dà inizio a un viaggio rocambolesco, fatto di incontri imprevedibili, coincidenze miracolose e verità da affrontare. Un racconto di umanità e seconde possibilità, perfetto per il pubblico di ogni età.

L’evento al cinema fa parte della nuova stagione di Nexo Studios Anime al Cinema ed è distribuito in collaborazione con i media partner Radio Deejay, MYmovies, Cultura POP, ANiME GENERATION.

