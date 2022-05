Top 10 mondiale e podio Rookies Cup per i Pata Talenti Azzurri FMI al Mugello

Il Gran Premio d’Italia del Motomondiale al Mugello ha riaffermato il potenziale dei Pata Talenti Azzurri FMI. Tra il Mondiale Moto3 e la Red Bull MotoGP Rookies Cup, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono messi in mostra, onorando al meglio il loro primo Gran Premio di casa della stagione 2022.

Il terzo appuntamento della Red Bull MotoGP Rookies Cup ha proiettato sul podio Filippo Farioli. Reduce dal secondo posto di Gara 2 del Mondiale JuniorGP a Valencia, il giovane Pata Talento Azzurro FMI ha iniziato con il piglio giusto il fine settimana con la conquista della pole position. L’indomani un improvviso scroscio di pioggia ha scombinato i suoi piani, con una scivolata nelle battute iniziali di Gara 1 che lo ha relegato al nono posto finale. Domenica la seconda corsa in programma gli ha garantito una concreta chance di affermarsi nel gruppo di testa, conquistando il secondo posto a soli 87 millesimi da una potenziale prima vittoria nella serie promossa da Red Bull e KTM.

Sulla scia del secondo posto di Gara 2 a Jerez, a sua volta Luca Lunetta si è confermato nell’élite della Red Bull MotoGP Rookies Cup, conquistando un ottavo ed un quinto posto nelle due gare, in questa seconda circostanza rientrando ampiamente nel gruppo di testa. Un piazzamento in zona punti all’attivo invece per Demis Mihaila (quindicesimo in Gara 2), mentre Alex Venturini ha proseguito il suo percorso di crescita con un dodicesimo ed un diciannovesimo posto nelle due gare.

Nel Mondiale Moto3 i colori Pata Talenti Azzurri FMI sono stati portati in piena top-10 da Matteo Bertelle (QJMotor Avintia Racing Team). Il vice-Campione Moto3 in carica ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera da rookie nella serie iridata con il nono posto in gara, mettendo in mostra tutto il suo valore con performance di rilievo. Costretto alla resa per un infortunio rimediato nelle prove invece Alberto Surra (Rivacold Snipers Team).

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Per i Talenti Azzurri è stato un buon weekend anche se la Rookies Cup ci ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Si poteva raccogliere di più, per quanto domenica il risultato alla fine sia arrivato. Filippo Farioli ha iniziato bene con una superlativa pole position con margine, pertanto sembrava tutto si delineasse al meglio per le due gare. L’acquazzone antecedente la partenza di Gara 1 ha stravolto i piani, con la sua caduta pronti-via ed il nono posto in rimonta. L’indomani si è rifatto e ha perso la vittoria per una manciata di millesimi al fotofinish, ma è stato autore di una grande prestazione. I ragazzi si consolidano nelle posizioni di vertice della Rookies Cup come testimoniato da Luca Lunetta, ormai presenza fissa nel gruppo che conta dopo il podio di Jerez. Per quanto concerne Demis Mihaila, dopo ottime prove ha vissuto diverse problematiche, mentre Alex Venturini ha incontrato diverse difficoltà. Nel Mondiale Moto3 purtroppo Alberto Surra è stato costretto alla resa e speriamo sarà in pista nelle migliori condizioni a Barcellona. Molto bene Matteo Bertelle: sta crescendo, ce la mette tutta e, ne siamo convinti, questo lo porterà ad ottenere risultati importanti. Al Mugello ha concluso nella top-10 e, dato da sottolineare, era il più veloce nei primi due settori del Mugello. Questo riafferma il suo potenziale e la costante crescita da rookie“.

Top-10 per Matteo Bertelle al Mugello (Ph. Esponsorama Racing)

I Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale Moto3 torneranno in azione questo fine settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya, mentre per la Red Bull MotoGP Rookies Cup il prossimo appuntamento è fissato per il 18-19 giugno prossimi al Sachsenring.

