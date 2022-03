Torna la serie dove cani e padroni devono si sfidano in prove adrenaliniche per vincere la medaglia olimpica di “Top Dog”. Seconda stagione in arrivo su BLAZE. Da venerdì 18 marzo alle 21.50 in prima visione assoluta in Italia, canale 127 di Sky.

Sbarca su BLAZE (in esclusiva su Sky al canale 127) da venerdì 18 marzo alle 21.50 la seconda stagione del show per gli appassionati di cani e non solo: TOP DOG: Olimpiadi a 4 zampe (titolo originale America’s Top Dog 2) la competizione cinofila in cui gli addestratori e i loro compagni quadrupedi saranno impegnati in una serie di prove intense, divertenti e adrenaliniche per testare la velocità, l’agilità e le capacità del proprio cane.

Un difficile percorso ad ostacoli da completare nel minor tempo possibile ed una serie di prove che metteranno in difficoltà la più esperta coppia cane-addestratore.

Chi fiuterà la strada migliore per aggiudicarsi l’ambito trofeo?

E a marzo gli appuntamenti con il mondo degli animali non finiscono qui: a partire dal 9 marzo alle 21.50 su BLAZE arriva Super Pet: eroi con le zampe, una nuova serie che, grazie a riprese casuali o filmati di videosorveglianza, mostra i gesti eroici di tanti animali che svelano i lati più nascosti dei nostri amici pelosi e piumati!

