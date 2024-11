Top Gear Team al gran finale di stagione: Davide e Andrea Giordano al via della finale di Coppa Italia

Con la Skoda Fabia di Pavel Group, campioni della “over 55” per il terzo anno consecutivo, hanno ottenuto il passaporto per accedere alla finale unica che si terrà questo fine settimana al Rally della Lanterna di Genova.

Serravalle Pistoiese (PT) – All’orizzonte, già nitida, per TOP GEAR TEAM c’è la finale unica della Coppa Italia Rally, che la griffe pistoiese disputerà con i fratelli Davide e Andrea Giordano, i campioni “over 55” della zona 7 i quali, questo fine settimana saranno impegnati al 40° Rally della Lanterna a Genova, gara di lunga tradizione, dove si contenderanno il titolo di categoria con i migliori “colleghi” d’Italia, qualificati nelle altre zone della geografia dell’Italia da rally.

I portacolori dell’ACN Forze di Polizia sono reduci dalla vittoria di categoria confermata un mese fa a Pistoia, dove hanno peraltro firmato il tris consecutivo di vittorie e partono per l’ultima avventura stagionale con la Skoda Fabia R5 “evo” gommata Michelin messa a disposizione di Pavel Group.

I fratelli Giordano hanno partecipato, nel passato, ad una sola edizione della finale di Coppa Italia per la categoria Over 55, nel 2002, giungendo al secondo posto. Una medaglia “d’argento” che sarà il punto di partenza per andare a disputare la gara genovese, che non hanno mai corso.



DAVIDE GIORDANO: “Siamo arrivati alla resa dei conti finale, la finale unica con la quale ci si gioca tutta la stagione di “eliminatorie” fatta in zona 7, per cercare di vincere il titolo contro gli avversari di tutta Italia. Due anni fa, l’unica volta che abbiamo corso la finale, andò decisamente bene, secondi, ma fu durissima, non credo che questa edizione della finale sia da meno. Non conosco gli avversari, ancora non sappiamo chi si sia iscritto, non conosco neppure le prove speciali, che non ho mai corso, sarà uno scenario nuovo che, mi dicono, sia molto tecnico e selettivo. Ci sarà da sudare davvero, per salire sul podio, da fare di certo “gli straordinari”. Ma è anche bello così, sarà di sicuro una sfida stimolante e speriamo di portare a Pistoia, in Toscana qualcosa di importante”.

Motori accesi sabato 9 novembre, giornata “caldissima” che già dal mattino vedrà i protagonisti impegnati nello shakedown (orario 8-14). Alle 15:30 si terrà invece la cerimonia di partenza, nella storica sede di Piazza della Vittoria a Genova, con i concorrenti che andranno ad affrontare subito la prima ed inedita prova speciale “Sant’Eusebio”, seguita dalla “Laccio”, che torna per la gioia degli spettatori pronti a salutare gli equipaggi con il loro tifo caloroso nel mitico passaggio sotto al cavalcavia. In serata, a partire dalle 18:50, le auto faranno rientro in Piazza della Vittoria per il riordino notturno, mentre domenica 10 novembre, dalle 7:30, si ripartirà in direzione entroterra per andare ad affrontare tre prove speciali “monumento” per il Rally della Lanterna: “Portello”, “Brugneto” e “Massimo Canevari”. Le ultime due sono ricavate dal vecchio percorso della “Massimo Canevari”, che misurava circa 30 km. Il giro sarà ripetuto due volte, prima dell’arrivo, previsto dalle 16:50 sotto l’Arco di Piazza della Vittoria.

La stagione dei fratelli Giordano è supportata con passione da Magigas, che produce carburanti biosostenibili secondo il regolamento FIA, Dolfi Autodemolizioni, AIB-All Insurance Broker, broker di assicurazioni per aziende sia private che pubbliche ad alto contenuto professionale, Farmacia del Cintolese, Autosystem, Andrea Pagni Grafico e Oleodinamica Sabatini.

Foto: Giordano-Giordano in azione (foto AmicoRally)