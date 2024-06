Top Gear Team torna in gara al “Valdinievole”: i fratelli Giordano con la Fabia R5

Con la Skoda Fabia di Pavel Group Davide e Andrea Giordano, sempre più leader della classifica “over 55” in zona 7, tornano alla gara con base a Larciano dopo cinque anni dall’ultima partecipazione, puntando al podio.

Serravalle Pistoiese (PT) – Un mese dopo le soddisfazioni ottenute al Rally Abeti, TOP GEAR TEAM,torna in gara, questo fine settimana, al 39. Rally Valdinievole e Montalbano, con sede a Larciano.

Al via i fratelli Davide e Andrea Giordano, con la Skoda Fabia R5 “evo” di Pavel Group, pronti a disputare una gara di vertice, cercando anche di saldare il classico “conto in sospeso” con la gara, visto che l’ultima partecipazione, cinque anni fa portò ad un ritiro per cause tecniche.

Per i fratelli Giordano, capoclassifica nel Campionato Regionale nella “over 55”, anche questa di Larciano, sarà la gara “casalinga” e cercheranno di onorarla con una prestazione di spessore, puntando al podio in un contesto che si annuncia avvincente.

DAVIDE GIORDANO: “E’ dal 2019 che non corriamo al Rally Valdinievole e Montalbano, l’ultima partecipazione non ci portò fortuna, ci ritirammo nelle prime battute di gara per un problema tecnico. Seguendo il campionato di zona questa gara non era in programma, ma insieme a Pavel Group abbiamo deciso di parteciparla sia perché è di casa, praticamente, che pure per gratificare i nostri sponsor e partner che ci seguono nella nostra attività. Sarà anche un buon momento di allenamento per poi proseguire con gli appuntamenti che abbiamo programmato ed ovviamente cercheremo di cogliere un risultato importante, oltre che proseguire a fidelizzare con il pacchetto vettura-pneumatici a disposizione”.

La competizione sarà interamente domenica 30 giugno, con la disputa di otto tratti cronometrati in totale, due prove da disputare tre volte e una due volte.Le prove speciali sono state ricavate dalla tradizione, dei veri e propri “classici senza tempo” apprezzate da anni, che hanno fatto la storia della corsa, vale a dire “Lamporecchio” (Km. 7,450), che torna dopo l’ultima volta che si è corsa nel 2022 e con la stessa conformazione, “Larciano” (Km. 5,020) nel suo classico sviluppo e “Massa e Cozzile”(Km. 7,450) che in pratica è la prova più conosciuta come quella di Buggiano che parte dopo il Colle sviluppandosi poi verso malocchio, un classico rivisto. La distanza competitiva totale sarà di 52,310 chilometri sui 288,900 dell’intero percorso.Due i riordinamenti previsti durante le sfide, oltre a quello notturno di Larciano, previsti dopo tre prove a Monsummano Terme e dopo la sesta a Mastromarco nell’area di Artino Ponteggi, mentre l’arrivo sarà alle 17,25.

Nella foto, Giordano-Giordano in azione (foto Amicorally)

