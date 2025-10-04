“Top Gun” | al cinema in 4K a quarant’anni dall’uscita | 6, 7, 8 ottobre

Dopo lo strepitoso successo al botteghino di Top Gun: Maverick e a quasi quarant’anni dal suo debutto nelle sale nel 1986, TOP GUN, il film cult che ha segnato un’intera generazione, torna a far vibrare le sale cinematografiche italiane in un’imperdibile versione rimasterizzata in 4K in arrivo sul grande schermo solo il 6, 7 e 8 ottobre (elenco delle sale presto disponibile su nexostudios.it e prevendite aperte a partire dell’11 settembre).

Top Gun è solo il primo dei film pronti a riconquistare il grande schermo: con lui si inaugura NEXO STUDIOS BACK TO CULT, il nuovo ciclo dedicato ai film cult che tornano al cinema. Tra ottobre a dicembre, ci aspettano anniversari indimenticabili: Ritorno al Futuro festeggia 40 anni (21/10), Frankenstein Junior torna per l’iconico Frankenstein Junior Halloween Party (30-31/10), ParaNorman ritorna al cinema per i 20 anni di Laika Studios (in ottobre), Quei bravi ragazzi celebra i suoi 35 anni (17-19/11) così come Mamma, ho perso l’aereo (4-10/12). Un viaggio tra grandi miti cinematografici, là dove tutto è cominciato: in sala.

Con la sua miscela esplosiva di adrenalina, musica iconica e romanticismo, TOP GUN rappresenta molto più di un film: è uno stile di vita e un volo dentro l’epopea degli anni ’80. Uscito nel 1986, diretto da Tony Scott e interpretato da un magnetico Tom Cruise nei panni del leggendario pilota Pete “Maverick” Mitchell, il film è pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a far nuovamente emozionare chi ha già sognato di salire a bordo di un F-14 Tomcat.

Il ritorno in sala di TOP GUN sarà l’occasione per rivivere tutta la potenza visiva e sonora del film: dalle vertiginose sequenze aeree alla colonna sonora intramontabile, con brani come Take My Breath Away e Danger Zone che ancora oggi infiammano l’immaginario collettivo.

L’invito rivolto ai fan è quello di prepararsi per il ritorno al cinema con un outfit ispirato a TOP GUN e, soprattutto, con gli immancabili occhiali da aviatore. La sfida proposta al pubblico è quella di pubblicare sui social una foto in perfetto stile TOP GUN: occhiali, giacche bomber, moto, cielo sullo sfondo o anche solo l’atteggiamento spavaldo di un vero pilota. I contenuti potranno essere condivisi utilizzando gli hashtag #TopGunStyle e #NeedForStyle e indossando lo stesso look anche in sala per un memorabile selfie davanti al poster ufficiale del film. I cosplayer più riusciti verranno selezionati e pubblicati sui profili social ufficiali di Nexo Studios, dove partirà anche la speciale rubrica #Rewind1986, un appuntamento pensato per ripercorrere gli eventi dell’anno di uscita di Top Gun. Cosa usciva al cinema, che musica ascoltavamo, come ci vestivano, cosa accadeva nel mondo? Per un’immersione completa nell’era di Maverick.

L’evento fa parte del ciclo Nexo Studios Back to Cult.

Top Gun è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e in collaborazione con MYmovies.

