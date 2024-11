Top ten e nuovi impegni per Fabio Pinelli

Il pilota di Motor Zone ASD archivia Scandicci con l’ottavo posto assoluto, condiviso con Alessandro Vivarelli, e guarda già al Colline Metallifere, affiancato da Paolo Garavaldi, nuovamente al volante della Hyundai i20 NG Rally2 di Friulmotor e gommata Hankook Motorsport.

Buggiano – Nemmeno il tempo di rifiatare, e Fabio Pinelli è già pronto a rimettersi in marcia, dopo aver disputato il 2° Rally Città di Scandicci – Colli Fiorentini e puntando dritto al 9° Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia, in programma venerdì 22 e sabato 23 novembre.

L’alfiere di Motor Zone ASD, nella gara “gigliata”, ha terminato all’ottavo posto assoluto, condividendo l’abitacolo della Hyundai i20 NG Rally2 di Friulmotor con Alessandro Vivarelli. È stata una due giorni complessa, iniziata con un’escursione nel corso della PS1 che lo ha subito attardato e costretto alla rimonta. La seconda giornata si è poi svolta sotto la pioggia, e per il pilota di Buggiano era la prima occasione di utilizzo delle nuove coperture da bagnato di Hankook Motorsport, che lo supporta in forma ufficiale, pertanto la sua prestazione si è concentrata sulla ricerca del miglior feeling con i pneumatici e dovendosi dividere tra la voglia di rimonta e la necessità di non cercare rischi inutili, bensì accumulare dati per lo sviluppo delle gomme. L’ultima tornata di prove, con l’asfalto in miglioramento, vista la fine della pioggia, sono poi state condizionate dallo stesso problema meccanico accusato dalla vettura già a Pistoia, che non ha quindi consentito a Pinelli di risalire ancora in classifica, pur contribuendo, con il suo risultato, alla vittoria, tra le scuderie, per Motor Zone ASD.

Per il driver valdinievolino, però, è già tempo di tornare in gara, al Colline Metallifere, sempre con la stessa vettura, ma questa volta navigato da Paolo Garavaldi, andando a formare, quindi, un equipaggio tutto made in Valdinievole, con l’obiettivo di inserirsi nella sfida di vertice.

“E’ stato un weekend complicato, bisogna essere onesti – le prime parole di Fabio Pinelli – Già l’inizio è stato dei peggiori, per un mio errore di valutazione sono uscito di strada, fortunatamente senza danni, ma perdendo subito tempo prezioso. La seconda giornata, poi, è stata caratterizzata dalla pioggia, fatto che mi ha permesso di provare per la prima volta le Hankook da bagnato, ma con le difficoltà di interpretarle e scontrandosi con la necessità e la voglia di rimonta. Poi, nel finale, i problemi alla vettura non mi hanno permesso di andare oltre l’ottava piazza. Ora arriva un nuovo weekend, una nuova gara e l’abitacolo da dividere con l’amico Paolo Garavaldi: l’obiettivo è certamente trovare un pronto riscatto, divertirsi e puntare ad un risultato di vertice, per lanciarsi poi dritti verso la prossima stagione.”

Nella foto (free copyright Sergio Soavi/Thomas Imagery): Pinelli-Vivarelli in gara a Scandicci.

CS + foto