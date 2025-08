Topo d’appartamento preso dai Carabinieri dopo un breve inseguimento

Novi Ligure – Rumori nella notte. Insoliti e preoccupanti. Arrivano dal piano di sopra, dalla camera del figlio che si trova in vacanza. Due anziani ottantenni non esitano, prendono il telefono, chiamano sottovoce il 112 e richiedono l’intervento urgente dei Carabinieri.

La pattuglia parte immediatamente. Nel frattempo, appena chiusa la comunicazione con la Centrale Operativa, i passi dal piano di sopra si fanno sempre più nitidi e vicini. Nel reciproco stupore, i padroni di casa e il ladro si trovano faccia a faccia. Il topo d’appartamento non se l’aspettava, rimane per un attimo pietrificato, così come i due anziani: non resta che scappare.

Braccato dallo sguardo dei padroni di casa, scavalca la recinzione dell’abitazione e raggiunge la villetta adiacente, dove ruba una bicicletta. Le urla e i rumori però mettono in allarme anche il proprietario della seconda abitazione, che esce in giardino e mette in fuga il ladro, ormai confuso e agitato. Non fa in tempo a mettersi sulla pubblica via che le pattuglie dei Carabinieri arrivano e gli bloccano ogni via di fuga: in tasca, la refurtiva, fatta di valori, monili e uno smartphone.

Il sopralluogo permette di ricostruire le fasi del furto. Il topo d’appartamento, un 26enne, si è introdotto nell’abitazione rompendo la finestra del primo piano, dove ha rovistato nelle stanze e rubato quanto successivamente recuperato dagli uomini delle Gazzelle.

Grazie alla tempestiva segnalazione e all’altrettanto pronto intervento dei Carabinieri, il ladro viene arrestato e il maltolto restituito alle anziane vittime.

Gli evergreen per la prevenzione dei furti in abitazione durante le vacanze sono sempre gli stessi: rinforzare porte e finestre, installare sistemi di allarme collegati a una centrale operativa, simulare la presenza in casa, non pubblicare la propria assenza sui social-media, chiedere a vicini di fiducia di controllare l’abitazione e ritirare la posta, ma sempre, soprattutto e in qualsiasi momento, in caso di rumori o movimenti sospetti, chiamare il 112.