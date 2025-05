Torino, controlli serrati nel quartiere Barriera Milano Video

Proseguono in maniera sistematica i controlli delle Forze dell’Ordine nel quartiere Barriera Milano, zona della città al centro dell’attenzione delle autorità per l’elevata incidenza di episodi di microcriminalità.

Il più consistente proprio quello avvenuto ieri sera, con l’impiego di un corposo dispositivo tra militari del Nucleo Cinofili, dell’Aliquota di Primo Intervento, del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie urbane; in volo anche “Fiamma” del 1° Nucleo Elicotteri di Volpiano. Durante il servizio sono state identificate circa 100 persone, molte delle quali per verificare la loro regolarità sul territorio nazionale, con due soggetti di origine nord africana fermati perché clandestini e per i quali saranno avviate le pratiche di espulsione. Anche un’intera palazzina del quartiere è stata oggetto di perquisizione, comprese le abitazioni e gli spazi ad uso comune per l’eventuale ricerca di sostanza stupefacente.

Nel corso delle attività, tra Largo Giulio Cesare e Via Volpiano, i militari hanno arrestato in flagranza di reato per “spaccio di sostanze stupefacenti” due cittadini senegalesi, di diciannove e diciotto anni, trovati in possesso di 17 dosi di hashish e di quasi 650 euro in contanti, verosimile provento di attività di spaccio.

E’ stato tradotto in carcere anche un ventiseienne nordafricano, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina dopo essere stato individuato dagli investigatori come presunto autore di una rapina consumata la sera dello scorso 13 maggio, in Via Giachino, ai danni di un connazionale. Il presunto reo, la sera di martedì, lo avrebbe colpito al volto e minacciato la vittima con un coltello allo scopo di farsi consegnare il cellulare.

Nel complesso l’attività di controllo e di presidio del territorio proseguirà in maniera costante e incessante, con l’obiettivo di contenere e arginare gli episodi di illegalità.

Tutte le posizioni dei soggetti arrestati e denunciati sono naturalmente al vaglio della Procura della Repubblica di Torino.