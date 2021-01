L’opera è stata realizzata in collaborazione con INBTWN rassegna digitale di Centrale Fies a cura di Claudia D’Alonzo, e selezionata per The Impermanent Collection da OGR Art Corner | Meet the Artwork.

“Andare avanti come imperativo sociale e morale. Imperativo che si riflette anche nelle nostre vite quotidiane, e nella spinta costante a migliorare, progredire, senza che venga messo in discussione l’obiettivo ultimo di questo spostamento collettivo.”

IOCOSE In Making Progress IOCOSE propone un’animazione interattiva per il web che ha come soggetto una trottola sperduta in un paesaggio extra-terrestre. Lungo il bordo della trottola sono disposte circolarmente delle mani che indicano, ciascuna che punta verso la prossima mano, in un loop senza fine. La ripetizione e la circolarità richiamano il ritorno dell’”uguale” o “quasi-uguale”, la ciclicità con cui vengono proposte le nuove tecnologie, la loro attesa seguita dall’inevitabile fase di obsolescenza.

IOCOSE indaga le narrative sul futuro della tecnologia e le tracce che queste lasciano nel presente. La produzione artistica del gruppo è costituita principalmente da video installazioni e stampe digitali. Fondato nel 2006 da quattro artisti (Matteo Cremonesi, Filippo Cuttica, Davide Prati, Paolo Ruffino), IOCOSE ha esibito il proprio lavoro in alcune delle maggiori istituzioni artistiche mondiali, tra cui MAMbo (2018), Fotomuseum Winterthur (2017), The Photographers Gallery (2018, 2016), Tate Modern (2011), Science Gallery (2012), Jeu de Paume (2011), FACT (2012), Transmediale (2013, 2015). Il lavoro di IOCOSE è stato citato su diverse pubblicazioni internazionali tra cui Wired, The Creators Project, Flash Art, Neural, Liberation, Der Spiegel, El Pais.

