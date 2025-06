Spettacoli, concerti, lezioni, performance, attività per le bambine e i bambini e molto altro.

Dal 12 al 15 giugno un programma ricco di appuntamenti inaugura l’estate di Ragusa che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per tutte le generazioni.

Evento speciale dell’edizione di quest’anno sarà la grande mostra dedicata al maestro Andrea Camilleri di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita che raccoglie tutte le edizioni, italiane e straniere, della sua immensa produzione.

Tra gli ospiti

EDOARDO ALBINATI, ALICE BASSO, ATTILIO BOLZONI, ROBERTO COTRONEO, ILDEFONSO FALCONES, CHIARA FRANCINI, LUIGI DE MAGISTRIS, ANNALISA MONFREDA, LIDIA RAVERA, CRISTINA CASSAR SCALIA, FILIPPO SOLIBELLO, TELMO PIEVANI e molti altri.

Ragusa Sarà una festa per tutti e per tutte, ragusani, visitatori e turisti questa sedicesima edizione di A Tutto Volume. Ragusa, dal mare al centro storico, torna ad essere un palcoscenico a cielo aperto che ospita le scrittrici e gli scrittori più amati dal pubblico.

Il programma di quest’anno, che spazia dalla letteratura alla scienza, dall’arte al teatro, dalla musica ai nuovi linguaggi avrà come evento eccezionale l’inaugurazione della mostra dedicata a tutta la produzione scritta, italiana e straniera, del maestro Andrea Camilleri.

L’inaugurazione della mostra aprirà la nuova edizione del Festival. Saranno quattro giorni di incontri, spettacoli, lezioni e dibattiti che occuperanno gli incantevoli spazi della città siciliana coinvolgendo un pubblico ogni anno più numeroso, che ha fatto di A Tutto Volume un punto di riferimento e appuntamento fisso della cultura contemporanea.

Peppe Cassì, Sindaco di Ragusa, rinnova il suo sostegno ed entusiasmo per il Festival: «Portare per quattro giorni le parole nelle piazze barocche, poggiarle in riva al mare per fare venire ancora più voglia di andarle a trovare, a leggerle, lì dove meglio stanno: su un buon libro. A Tutto Volume è una festa che celebra una delle azioni più difficili nella realtà di oggi: approfondire. In un mondo dove tutto è fugace e ha durata e battute limitate, questo festival ci restituisce il piacere di ascoltare, di dialogare, di comprendere in un grande e lungo momento di piazza, per poi proseguire ogni spunto di riflessione nell’intimità della lettura. Sarà un’edizione tutta da scoprire, una Ragusa tutta da sfogliare, e viceversa.»

A Tutto Volume è uno spazio fisico di riflessione e di festa, un’occasione per vivere la cultura e la bellezza insieme ai tanti ospiti che animano le serate.

Il Festival, promosso da Fondazione degli Archi, si articola in cinque sezioni: Arte, musica e fotografia; Biografie; Attualità; Scienza e ambiente e, naturalmente, Letteratura.

Come racconta Alessandro Di Salvo, Direttore Artistico del Festival, questa edizione si rinnova con delle novità: «A Tutto Volume si è affermato come anima culturale di Ragusa. Anche quest’anno ospiteremo grandi nomi nazionali e internazionali della narrativa, della saggistica e del giornalismo. Per questa edizione avremo anche delle novità che ci rendono particolarmente felici: un approfondimento dedicato al maestro Andrea Camilleri, scrittore carissimo alla nostra terra di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita, e un programma interamente dedicato ai più piccoli nel centro storico della città. Due iniziative che arricchiranno un programma già variegato, pensato per lettori, turisti e appassionati. È un privilegio portare nella provincia più lontana dalle grandi città italiane un’occasione di condivisione e socialità con un programma culturale di grande spessore e rivolto a tutte le generazioni.»

foto di Marcello Bocchieri

IL PROGRAMMA

A Tutto Volume ogni anno s’impegna a costruire anche un’atmosfera di festa in cui autori, autrici e pubblico di lettori convivono per quattro giorni, sotto il cielo stellato della Sicilia.

Si parte la sera di giovedì 12 giugno con l’inaugurazione ufficiale alla Rotonda sul Lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa. Subito dopo, un evento speciale dedicato ad Andrea Camilleri, nel centenario della nascita, con la partecipazione delle figlie Andreina e Mariolina Camilleri. A condurre l’incontro sarà Paolo Verri, con accompagnamento musicale dal vivo a cura del Vigata Quintet.

Il programma prosegue il 13 e 14 giugno a Ragusa Superiore, con decine di eventi distribuiti in tutta la città: dal Sagrato della Cattedrale al Cortile della Prefettura, dal Tribunale a Piazza San Giovanni, fino agli spazi verdi del Relais Antica Badia. In programma incontri con autori, giornalisti, studiosi e divulgatori. Tra i protagonisti:

Maria Elisa Aloisi, Alice Basso, Attilio Bolzoni, Erica Cassano, Roberto Cotroneo, Chiara Francini, Massimo Giannini, Bruno Giordano , Leonardo Mendolicchio, Annalisa Monfreda , Antonio Pascale, Telmo Pievani, Michela Ponzani , Lidia Ravera , Carmelo Sardo, Cristina Cassar Scalia, Andrea Scarpa, Giuseppina Torre, Anna Vallarino ;

, , , , ; le “prime lezioni di…” con focus su olio d’oliva, pomodoro e vino, curate da esperti del settore;

le coinvolgenti conferenze-spettacolo di Massimo Polidoro su scienza, storia e umanità.

La giornata di domenica 16 giugno si svolgerà interamente a Ragusa Ibla, tra i luoghi più iconici della città antica: i Giardini Iblei, Piazza Duomo, Palazzo La Rocca e il Teatro Donnafugata. Gli ospiti: Luigi De Magistris, Anna Folli, Federico Taddia, Martina Pucciarelli, Ernesto Maria Ruffini, Roberto Emanuelli, Edoardo Albinati, e molti altri.

In chiusura, alle ore 22:00 in Piazza Duomo, l’attesissima anteprima nazionale del nuovo romanzo di Ildefonso Falcones, autore de La cattedrale del mare, in dialogo con Federico Taddia e in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Palermo.

Giovedì 12 giugno

Ragusa Ibla

ore 12,00 – Palazzo La Rocca

Inaugurazione della mostra “Camilleri 100 – Libri letti, scritti e visti”

Marina di Ragusa

ore 19,30 – Rotonda lungomare Andrea Doria

Inaugurazione XVI edizione





ore 20,00 – Rotonda lungomare Andrea Doria

Cento per cento Camilleri

serata evento in occasione del centenario di Andrea Camilleri

conduce Paolo Verri



ore 21,30 – Rotonda lungomare Andrea Doria

I Sonnambuli

Sicilia, sono

Venerdì 13 giugno

Ragusa superiore



ore 18,00 – Piazza San Giovanni

Cristina Cassar Scalia

Delitto di benvenuto, Einaudi

conduce Giuseppe Costa

ore 18,00 – Cortile della Prefettura

Bruno Giordano – Marco Patucchi

Operaicidio, Marlin

conduce Massimo Giannini

in collaborazione con Scuola dei Beni Comuni Ragusa

ore 18,00 – Giardino del Relais Antica Badia

La prima lezione di…OLIO D’OLIVA

con Luigi Caricato autore del libro L’olio al ristorante

ore 19,15 – Giardino Antica Badia

Storia d’Italia in Cassazione

Raffaele Piccirillo: Il Maxiprocesso

ore 19,15 – Piazza Poste

Perché le donne non sono pagate abbastanza, e altre domande audaci

Massimo Polidoro dialoga con Annalisa Monfreda autrice del libro Quali soldi fanno la felicità?, Feltrinelli

ore 19,15 – Piazzetta Mons. Tidona

Carmelo Sardo

Le notti senza memoria, Bibliotheka Edizioni

conduce Pierluigi Cappello

ore 19,15 – Cortile Prefettura

EVENTO SPECIALE

LA CITTÀ DEL PETROLIO – 70 anni di storia a Ragusa, Abulafia Editore

volume a cura di Carmelo Arezzo, Vincenzo Cassì, Alessandro D’Amato e Saro Distefano

presenta Leonardo Lodato

ore 20,30 – Piazza San Giovanni

Michela Ponzani

Donne che resistono, Einaudi

conduce Giovanni Distefano

in collaborazione con ANPI Ragusa

ore 20,30 – Piazzetta Mons. Tidona

Maria Elisa Aloisi

Sto mentendo, Mondadori

conduce Giuseppe Pitrolo



ore 20,30 – Cortile della prefettura

I nuovi nemici delle donne

Antonio Pascale dialoga con Annina Vallarino autrice del libro Il femminismo inutile, Rubettino



ore 20,30 – Centro Commerciale Culturale

Luca Steinmann

Vite al fronte, Rizzoli

conduce Giada Drocker



ore 21,45 – Sagrato della Cattedrale

Roberto Cotroneo

La nebbia e il fuoco, Feltrinelli

conduce Lilla Anagni

ore 21,45 – Via Roma

Alice Basso

Le ventisette sveglie di Atena Ferraris, Garzanti

conduce



ore 21,45 – Piazza San Giovanni

Massimo Giannini

Il dovere della speranza, Rizzoli

conduce Bruno Giordano

ore 21,45 – Piazza Poste

Giuseppina Torre

Un piano per rinascere, Solferino

conduce Giada Giaquinda

in collaborazione con Soroptimist Ragusa



ore 23,00 – Sagrato della Cattedrale

Leonardo, Einstein e Darwin

Conferenza-spettacolo con Massimo Polidoro autore del libro Una vita ben spesa, Mondadori

Sabato 14 giugno

Ragusa Superiore

ore 18,00 – Cortile Prefettura

EVENTO SPECIALE

A TUTTO VOLUME PER UN GIALLO IRRISOLTO

Salvatore Falzone Un eroe da dimenticare, Rubbettino

in collaborazione con Fondazione Gesualdo Bufalino e Fondazione Sciascia

ore 18,00 – Giardino Antica Badia

Storia d’Italia in Cassazione

Raffaello Magi: La strage di Bologna

ore 18,00 – Piazzetta Mons. Tidona

Salvo Palazzolo

L’amore in questa città, Rizzoli

conduce Marco Patucchi

ore 18,00 – Centro Commerciale Culturale

Dietro le quinte del potere

Andrea Scarpa e Mario Maffucci dialogano attorno al libro SamuRAI, Fuoriscena

conduce Giada Giaquinta

ore 19,15 – Cortile della Prefettura

Dalla Comunicazione animale alla parola

Antonio Pascale dialoga con Lorenzo Pinna autore del libro Quattro ipotesi sull’origine del linguaggio, Codice

ore 19,15 – Sagrato della Cattedrale

Attilio Bolzoni

Immortali, Fuoriscena

conduce Bruno Giordano

ore 19,15 – Piazza Poste

Lidia Ravera

Volevo essere un uomo, Einaudi

conduce Saro Distefano

ore 19,15 – via Roma

Niccolò Agliardi

Prima di essere principi, Salani

conduce

ore 19,15 – Piazzetta Mons Tidona

Telmo Pievani, Andrea Valente

Ops! 20 imprevisti che hanno cambiato l’evoluzione e la storia, Editoriale Scienza

età di lettura: dai 9 anni

ore 20,30 – Via Roma

Riccardo Azzali

L’accademia delle grandi domande, Mondadori

conduce Michele Farinaccio

ore 20,30 – Cortile della Prefettura

Erica Cassano

La grande sete, Garzanti

conduce Carmelo Arezzo

ore 20,30 – Piazza San Giovanni

Breve storia dell’avventura umana

Massimo Polidoro dialoga con Telmo Pievani autore del libro Dove comincia l’uomo, Solferino



ore 20,30 – Giardino del Relais Antica Badia

La prima lezione di…POMODORO

con Luigi Frusciante autore del libro Il pomodoro: storia di un immigrato di successo

ore 21,45 – Piazza San Giovanni

Tiziana Panella, Vittorio Emanuele Parsi

La vita due volte. Storie di come siamo rinati, insieme, Rizzoli

conduce Emanuele Occhipinti

ore 21,45 – Piazza Poste

Come sopravvivere al cambiamento mediatico e vivere felici

Paolo Verri dialoga con Filippo Solibello autore del libro La dieta mediatica, Cairo Editore



ore 21,45 – Piazzetta Mons Tidona

La geniale vita di Albert Einstein

Conferenza-spettacolo con Federico Taddia autore del libro Fuga dalla meraviglia, Mondadori



ore 21,45 – Via Roma

La fragilità dell’età contemporanea

Conferenza-spettacolo con Matteo Saudino autore del libro Anime fragili, Einaudi



ore 23,00 – Piazza San Giovanni

Chiara Francini

Le querce non fanno i limoni, Rizzoli

conduce Salvatore Cannata

Domenica 15 giugno

Ragusa Ibla

ore 18,00 – Giardini Iblei (Viale Centrale)

Luigi De Magistris

Poteri occulti, Fazi Editore

conduce Prospero Dente

ore 18,00 – San Vincenzo Ferreri

Roberto Semprini

E tutto cominciò dalla spirale, Mimesis

conduce Gaetano Manganello