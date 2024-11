Torna al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala il ciclo di appuntamenti “Discovery Lilibeo- Porta i tuoi ragazzi al Parco!

Torna al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala il ciclo di appuntamenti didattico-laboratoriali denominato “Discovery Lilibeo- Porta i tuoi ragazzi al Parco!”, che si svolgeranno dal corrente mese di novembre fino al mese di luglio 2025.

L’attività, confermata per il secondo anno, è stata voluta dalla direttrice del parco, Anna Occhipinti, convinta della validità dell’iniziativa culturale rivolta ai più piccoli. A condurlo saranno le archeologhe Sara Parrinello e Manuela Lombardo, che metteranno in campo una serie di attività didattiche (visite guidate, laboratori creativi e tanto altro) rivolte a bambini e ragazzi di un’età compresa tra i 5 e i 13 anni, con iniziative di volta in volta diversificate per fascia di età. I ragazzi, in maniera coinvolgente e alternativa, impareranno giocando, e scopriranno il patrimonio archeologico di Lilibeo-Marsala. Lo scopo è quello di rendere i luoghi dell’archeologia marsalese, il Museo e il Parco archeologico in particolare, ancora più familiari, dei veri e propri siti d’incontro, divertimento e crescita per i piccoli cittadini. Il primo appuntamento si svolgerà domenica 3 novembre, dalle ore 17 alle ore 19 e ha come titolo “Una notte al Museo: tra i fantasmi del passato”; si tratta di una divertentissima caccia al tesoro in cui i ragazzi saranno guidati dai grandi personaggi che hanno caratterizzato la storia di Lilibeo e l’hanno fatta conoscere al mondo. Crispia Salvia, Cicerone, la Sibilla lilibetana, Sebastiano Tusa, Honor Frost, condurranno, infatti, i partecipanti tra le stanze magiche del Museo, forniranno gli indizi per completare il percorso utilizzando capacità di osservazione, memoria e spirito di squadra. I ragazzi svilupperanno così l’attenzione, la concentrazione e la cooperazione, scoprendo la storia della splendidissima Lilibeo, i suoi protagonisti e alcuni aspetti del Museo. Nel dettaglio quest’appuntamento è dedicato ai ragazzi dai 7 ai 13 anni. Il costo dell’attività didattica è di €12 e comprende anche la visita al Museo. Per aderire occorre prenotare su whatsapp ai numeri 3483733764- 3208215094.

Il programma prevede diversi altri appuntamenti che proseguiranno secondo il seguente calendario, al momento con date fissate fino al 4 maggio:

Domenica 2 dicembre “In viaggio con le… Anfore”, età tra i 6 e i 13 anni

Domenica 29 dicembre “Miti e divinità nell’antica Lilibeo”, età tra i 6 e i 13 anni

Domenica 5 gennaio “La storia in una bandiera”, età tra i 7 e i 12 anni

Sabato 15, e Domenica 16 febbraio “Messaggi d’amore da Lilibeo”, età tra i 6 e gli 11 anni

Domenica 2 marzo “A carnevale … il museo vale!”, età tra i 6 e i 12 anni

Domenica 6 aprile “Caccia al tesoro: Lilibeo e il mare”, età tra i 7 e i 13 anni

Domenica 4 maggio “Una giornata da archeologo”, età tra i 7 e i 13 anni. Seguirà aggiornamento con le date degli altri appuntamenti che si susseguiranno fino al mese di luglio.