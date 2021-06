Dal 21 al 25 giugno 2021 11 film, tra anteprime nazionali e proiezioni speciali, in lingua originale con sottotitoli in Italiano (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) Chiesa sconsacrata di Santa Eulalia dei Catalani Palermo

La II edizione di “Scoprir” presso l’Instituto Cervantes di Palermo, ideata dall’Instituto Cervantes di Roma, torna – dopo la pausa forzata dello scorso autunno – con il pubblico in presenza e in piena sicurezza, dal 21 al 25 giugno in anteprima in Italia, con due proiezioni al giorno, una mattutina (ore 11.00) e una pomeridiana (ore 17.00), all’interno della chiesa sconsacrata di Santa Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 33).

«Scoprir – come sottolinea Beatriz Hernanz, direttrice l’Instituto Cervantes di Palermo – è, nel panorama italiano, una mostra del cinema iberoamericano completa e ricca di novità e, anche in questa occasione, si offrirà alla Sicilia uno spaccato di questa interessante e vivace produzione cinematografica degli ultimi anni».

Organizzata in collaborazione con le Ambasciate in Italia di Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama, Perú, Repubblica Dominicana, Uruguay e il supporto dell’Istituto Italolatinoamericano e di TurEspaña, la mostra cinematografica presenta, quest’anno a Palermo, 11 opere in lingua originale con sottotitoli in Italiano, in rappresentanza di altrettanti paesi.

“Scoprir” è un’ampia vetrina che offre al pubblico un panorama multiculturale del mondo ispanoamericano e della sua vivace scena cinematografica, attraverso film in anteprima nazionale e proiezioni speciali.

Si comincia, nelle proiezioni mattutina l’una e pomeridiana quella seguente, il 21 giugno con “Martín & Margot”, del regista guatemalteco Chris Kummerfeldt Quiroa,e “Jaulas” dello spagnolo Nicolás Pacheco.

Il 22 giugno è la volta del cinema peruviano con “Mataindios”, regia Óscar Sánchez e Robert Julca, e di quello cileno con il thriller politico “Araña” (Spider) diretto dal cileno Andrés Wood.

Seguono, mercoledì 23, la coproduzione Honduras/USA “Un lugar en el Caribe” di Juan Carlos Fanconi, e “La promesa”, del messicano Óscar Blancarte.

Giovedì 24 giugno è in programma, invece, “Killa” dell’ecuadoriano Alberto Muenala Pineda, e “Todos cambiamos”di Arturo Montenegro, coproduzione Panama / Tailandia.

La giornata conclusiva, il 25 giugno, prevede tre proiezioni: “Colours” del regista e sceneggiatore Luis Cepeda (ore 11.00), “The Birders” (ore 15.00) del regista statunitense Gregg Bleakney, un documentario in stile road movie girato nelle praterie del Orinoquia in Colombia (con Diego Calderón e Keith Ladzinski, fotografo di National Geographic) che mostra volatili e specie rare, e “Las toninas van al Este”, film scritto, diretto e interpretato dagli uruguayani Verónica Perrota e Gonzalo Delgado.

Le proiezioni dei film si svolgeranno nella sala cinema dell’Instituto Cervantes di Palermo, ospitata all’interno della chiesa sconsacrata di Sant’Eulalia dei Catalani, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo cultpal@cervantes.es, fino ad esaurimento dei posti (è obbligatorio l’uso della mascherina).

La stessa mostra cinematografica verrà proposta anche all’Instituto Cervantes di Roma (via di Villa Albani,16), dal 18 giugno al 10 luglio 2021.

Com. Stam.