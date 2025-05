Torna “Cremona Contemporanea Art Week”, con la direzione artistica di Rossella Farinotti

Un programma di dieci giorni dedicato alle arti visive che, attraverso installazioni, mostre, incontri ed eventi, trasforma Cremona in punto di riferimento per la sperimentazione e la cultura promuovendo il dialogo tra l’arte contemporanea e il patrimonio storico-artistico cittadino. www.cremona-artweek.com

Dal 24 maggio al 2 giugno torna Cremona Contemporanea | Art Week, rassegna dedicata alle arti visive che, attraverso installazioni, mostre, incontri ed eventi, trasforma Cremona in punto di riferimento per la sperimentazione e la cultura promuovendo il dialogo tra l’arte contemporanea e il patrimonio storico-artistico cittadino. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa, realizzata con la direzione artistica di Rossella Farinotti, è promossa dall’Assessorato al Turismo ed Eventi di Cremona con la collaborazione della Camera di Commercio di Cremona e di Confcommercio Provincia di Cremona.

Forte del grande successo di partecipazione di pubblico e di un’ampia copertura mediatica registrati nei due anni precedenti, Cremona Contemporanea | Art Week si conferma quindi un appuntamento di riferimento per il settore artistico e un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio culturale cremonese, in Italia e all’estero. In particolare, per il 2025 la rassegna mira ad una partecipazione sempre ampia della città, consolidando ulteriormente la comunità creatasi in questi anni attorno all’iniziativa e coinvolgendo nuove realtà istituzionali non solo cremonesi, con l’obiettivo di diffondere ancora di più l’eco della manifestazione e proporre progetti originali pensati ad hoc per l’occasione.

Aspetto centrale di Cremona Contemporanea | Art Week è l’interazione tra le opere realizzate dagli artisti selezionati e i luoghi della città. Anche quest’anno saranno venti gli artisti, – nomi importanti della scena internazionale, diversi tra loro per generazione e approccio – che per dieci giorni animeranno la rassegna con progetti espositivi di alta qualità, in un percorso diffuso tra sedi già conosciute e nuove location da scoprire. Si parte dalle tappe fondamentali, divenute ormai parti integranti e consolidate della manifestazione, tra le quali Palazzo del Comune – sulla cui affacciata è ancora possibile ammirare fino al 26 febbraio l’installazione “Hercules” (2024) realizzata da Patrick Tuttofuoco per la scorsa edizione – e il Museo Archeologico. La mappa di Cremona Contemporanea Art Week coinvolgerà anche luoghi sacri e di culto come il celebre Battistero di San Giovanni Battista – già protagonista della prima edizione con “Ego” di Maurizio Cattelan – per dare vita a racconti sempre più inediti tra antico e contemporaneo.

Tra le novità della terza edizione anche una serie di luoghi suggestivi che apriranno per la prima volta al pubblico: da un ex Ospedale rimasto chiuso per decenni, a misteriosi sotterranei, fino a spazi privati e cortili per scoprire gli angoli più nascosti della città.

“Siamo lieti di annunciare la prossima edizione di Cremona Contemporanea Art Week, che, forte del successo delle precedenti edizioni, continua a crescere e a consolidarsi come appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte contemporanea. La scorsa edizione ha registrato 20.000 visitatori, trasformando Cremona in un vivace palcoscenico artistico. Anche quest’anno, la città si animerà con una serie di mostre, installazioni, performance e incontri, coinvolgendo artisti di fama internazionale e valorizzando il dialogo tra l’arte contemporanea e il ricco patrimonio storico-artistico locale. Sarà una nuova occasione per vivere e scoprire la nostra città. Invitiamo tutti a partecipare a questa rassegna dedicata all’arte, un’occasione unica per vivere Cremona sotto una luce nuova e stimolante, confermando il ruolo centrale della città nel panorama culturale contemporaneo” – dichiara Luca Burgazzi, Assessore al Turismo, Politiche Giovanili e Comunicazione del Comune di Cremona.

“Per questa terza edizione di Cremona Contemporanea Art Week, la città riattiva contesti e luoghi speciali attraverso l’arte contemporanea con la stessa energia e minuzia degli scorsi anni, mettendosi ancora più in gioco grazie alla scoperta di nuovi contesti che verranno riaperti per la prima volta al pubblico e con progetti realizzati ad hoc per la città. Il focus di indagine da parte degli artisti invitati, ancora per questo anno, rimane la città di Cremona: installazioni visive, performance, opere pittoriche, sculture pubbliche di grandi dimensioni, dialoghi tra discipline e professionisti, si riattivano grazie agli sguardi e le interazioni di artisti e professionisti che, di anno in anno, crescono e si espandono come in una grande famiglia. Ogni anno Cremona Contemporanea Art Week cresce, allargandosi con collaborazioni speciali, con istituzioni partner che arrivano da dentro e fuori città e con un team sempre più affiatato, dimostrando la sua qualità grazie ai progetti realizzati dagli artisti invitati e dai progetti Faville, che animeranno per dieci giorni questa città preziosa che ci ha accolto” – commenta Rossella Farinotti, direttrice artistica di Cremona Contemporanea | Art Week.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano anche per questa edizione i progetti Faville, realizzati con numerosi professionisti del settore dell’arte e dell’impresa culturale con l’obiettivo di arricchire e ampliare il percorso espositivo della rassegna, insieme ad un ricco programma di appuntamenti aperti al pubblico tra talk, presentazioni cinematografiche e letterarie, concerti di musica sperimentale e una mostra curata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Il programma completo di Cremona Contemporanea | Art Week 2025 sarà disponibile sul sito www.cremona-artweek.com.

Biografia Rossella Farinotti

Rossella Farinotti è critica d’arte contemporanea e di cinema, curatrice e giornalista. Scrive per magazine e riviste di settore come “Zero”, “Mymovies”, “Exibart”, “Flash Art Italia”. È direttrice esecutiva dell’archivio Gio’ Pomodoro (Milano) dal 2016; consulente curatoriale per Sergio Rossi The Magic Kingdom e per Canali; direttore artistico dei progetti d’arte contemporanea della Cittadella degli Archivi di Milano; docente del corso triennale Promozione per l’arte e la cultura e dei Master in Art Market e Marketing in the Arts presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e di Fenomenologia delle arti contemporanee e History of Cinema presso la NABA di Milano; nel 2013 pubblica il Quadro che visse due volte, sulla relazione tra arte e cinema. Dal 2008 al 2010 è stata assistente dell’assessore alla cultura di Milano, dove ha lavorato con artisti come Maurizio Cattelan, Shirin Neshat, Tony Ousler, Mimmo Paladino, per citarne alcuni. Negli ultimi anni ha realizzato progetti legati allo spazio urbano (Cittadella degli Archivi, tra cui l’opera permanente La città che sale. Vedovamazzei presenta Boccioni, 2018; Cremona Contemporanea | Art Week dal 2023) e al paesaggio (How Far Should We Go? presso Fondazione ICA Milano, 2022-2023). Ha una laurea in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università Statale di Milano e il diploma di specializzazione in Comunicazione e Organizzazione dell’Arte contemporanea presso l’Accademia di Brera. Negli anni della formazione ha lavorato tra l’Italia e gli Stati Uniti (Chicago).

Cremona Contemporanea | Art Week 2025

con la direzione artistica di Rossella Farinotti

24 maggio – 2 giugno 2025

