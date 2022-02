Torna “Culturalmentre” – la web tv di Nati per scrivere la rassegna letteraria in diretta Facebook

Viareggio – Torna, anche a febbraio, “Culturalmentre”, la web tv intelligente, rassegna di incontri letterari virtuali promossa dalle associazioni “Nati per scrivere” e “L’Ordinario”, da anni attive sul territorio toscano per promuovere cultura. “Culturalmentre”

propone varie rubriche che vanno “in onda” in diretta Facebook, tutti i mercoledì del mese, come un aperitivo da gustare in compagnia, pur rimanendo a distanza. Le rubriche affrontano tematiche care alle associazioni: editoria di qualità, cultura, fantastico e folclore.

Ecco il calendario degli appuntamenti di febbraio 2022:

2 febbraio, alle ore 18.30 – Leggendando: secondapuntata dedicata alle streghe del folclore italiano, con la presentazione del libro “Streghe d’Italia”, antologia di racconti fantastici edita da NPS Edizioni. Alessio Del Debbio, direttore di NPS e curatore del volume, intervista alcuni scrittori che hanno partecipato al progetto: Giuseppe Gallato, Micol Fusca, Francesca Cappelli e Luciana Volante, in compagnia della blogger Isabella Cavallari, del blog “Bosco dei sogni fantastici”.

9 febbraio, alle ore 18.30 – Intervista all’autore: “Tutto come imprevisto? Lo chiediamo a Gianluca Meschi”: Romina Lombardi, direttrice del magazine “L’Ordinario”, conversa con Gianluca Meschi, autore del romanzo “Tutto procede come imprevisto” (Carmignani Editrice). Un romanzo di amore e conflitti, di amicizie, famiglie tradizionali e nuove, paure e coraggio, con personaggi poco convenzionali che cercano di vivere in modo sincero. Sincero con loro stessi e con gli altri.

16 febbraio, alle ore 18.30 – Intervista all’autore: ospite Laura Rizzoglio, scrittrice piemontese, che presenta il suo ultimo romanzo “La masca” (NPS Edizioni), una storia di folclore e mistero ambientata nelle Langhe del Dopoguerra, ispirata a storie e tradizioni del territorio. Interviste a cura di Alessio Del Debbio, direttore di NPS Edizioni, e di Isabella Cavallari, del blog “Bosco dei sogni fantastici”.

23 febbraio, eccezionalmente alle 21.00 – Verso il festival: “Renata, dalla Polonia a Lucca Città di Carta seguendo l’arte”. Intervista a Renata Oftinowska, che anche nel 2022 sarà ospite del festival “Lucca Città di Carta”, per esporre le sue creazioni: illustratrice, narratrice e grafica, si occupa di comunicazione visiva e collabora con molti professionisti nel processo della campagna di comunicazione delle loro attività. Ha scelto di fare l’illustratrice perché vuole rendersi utile attraverso l’arte, creando opere che trasmettano valori e idee per far crescere e arricchire gli esseri umani.

A fine febbraio, uscirà il calendario degli incontri di marzo.

Il progetto “Culturalmentre” va in onda, in diretta sulle pagine Facebook: Nati per scrivere, L’Ordinario e Lucca Città di Carta, tutti i mercoledì. Durante le dirette, gli spettatori potranno interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all’incontro, ai giochi e alle attività proposte.

Com. Stam.