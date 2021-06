Sopralluogo in Via Sergia al centro storico di Trapani, dove sono cominciati i lavori per il ripristino del basolato difronte l’ingresso principale della Chiesa di San Pietro.

Dopo anni di abbandono, per una delle zone maggiormente caratteristiche della nostra città comincia finalmente una fase nuova segnata dal recupero dei connotati storici grazie con un progetto fortemente sollecitato dai residenti della zona. I lavori, della durata complessiva di 3 mesi, consentiranno di recuperare la porzione di antico basolato posto sotto l’asfalto mentre per un’ampia parte bisognerà provvedere con nuove basole poiché, in occasione di lavori mal svolti svariati anni fa, la gran parte dell’antica pavimentazione è stata letteralmente sradicata. Giornata importante anche per Via Giudecca, dove i medesimi lavori hanno preso il via per una prima porzione della storica strada trapanese. “È l’inizio di un percorso che intendiamo portare avanti negli anni, partendo da via Sergia e via Giudecca allargandoci ad altre strade del centro storico – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Safina -. Valorizzare queste strade del centro storico consentirà ai trapanesi di riappropriarsi di una parte importantissima della nostra città”.

