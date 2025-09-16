Una nuova organizzazione in cabina di regia di una delle gare più amate del triveneto e non solo assicura il prosieguo di una storia tra le più belle del motorsport. Prevista anche la gara “storica”.

Schio (Vicenza) – Dopo un anno di pausa torna sulla scena nazionale il rally “Città di Schio”, con la sua 33^ edizione. Tornerà per il 19 e 20 settembre, iscritta al calendario nazionale, un ripresentarsi ad accendere i motori per far tornare la competizione ai fasti di un tempo.

La notizia era già da tempo nell’aria, ed adesso ha preso forma, grazie ad una nuova struttura organizzativa che ha preso in mano il timone di una delle gare più apprezzate del triveneto, ricca di storia, un patrimonio che non si doveva lasciar perdere.

Si volta pagina, grazie a EMI -Eventi Motorsport Italia- la nuova struttura nata per prendere in mano la gestione dell’evento, del cui nome è proprietario l’Automobile Club Vicenza, che ha demandato l’onere di far ripartire la gara. Serviva credibilità, solidità, per proseguire la storia e non a caso, in cabina di regia vi sono Fabio Munaretto, la cui struttura di vetture da competizione ha un respiro internazionale e Paolo Menegatti, imprenditore e gentleman driver.

Il lavoro organizzativo è partito da tempo, per prima battuta sono stati avviti i contatti con le Amministrazioni del territorio le quali – tutte – hanno assicurato il proprio sostegno, così come stanno assicurando appoggio diverse realtà imprenditoriali del comprensorio scledense.

Lo staff tecnico di EMI ha ultimato già il disegno del percorso di gara, che certamente rispecchierà la tradizione, con le edizioni passate che hanno dato ispirazione e rimane anche qualcosa del “vecchio”, come il prevedere il quartier generale al palasport “Livio Romare”, il palazzetto dello sport di Schio, così come il cuore pulsante della sfida, il Parco di Assistenza, che sarà previsto nelle ampie aree adiacenti.

Saranno previste anche le vetture storiche, per dare modo ai tanti praticanti della specialità, che nel triveneto sono assai numerosi.

L’ultima edizione disputata della gara, nel 2023, venne vinta dallo sloveno Bostjan Avbelj, con una Skoda Fabia RS del Team Munaretto. Pilota e squadra si sono aggiudicati, nel fine settimana passato, il titolo italiano “promozione”.

A breve tempo sarà on line il sito internet dell’evento, all’indirizzo www.rallycittadischio.it

Nella foto: i vincitori dell’ultima edizione del 2023, Avbelj-Andrejka (foto F. Buraglio)

