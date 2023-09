Torna in centro la fiera Hop Hop Market: in via Magliocco quattro giorni dedicati all’artigianato siciliano 

È ormai uno degli eventi principali offerti dall’Associazione Artigianando che da tantissimi anni, organizzando fiere, expò, mostre mercato ed esposizioni a tema, mette sotto i riflettori la bravura, la fantasia e le capacità dei tantissimi e diversi artigiani presenti sul territorio siciliano: l’Hop Hop Market torna in centro, a Palermo.

L’Associazione Artigianando, infatti, dopo lo straordinario successo del Balestrate Summer Market, che per circa un mese l’ha vista impegnata sul lungo mare del ridente paese in provincia di Palermo, annuncia il nuovo appuntamento in via Generale Magliocco. La fiera verrà inaugurata alle 10 di giovedì 7 e resterà fruibile fino alle 20 di domenica 10 settembre osservando i seguenti orari: giovedì, venerdì e domenica dalle 10 alle 20, sabato dalle 10 alle 24.

Saranno venti gli spazi espositivi che daranno la possibilità di osservare e acquistare diversi oggetti ideati e creati a mano e infine proposti da artigiani siciliani. Si andrà da oggetti realizzati in oro vegetale a quelli particolari in pietra lavica o in pasta polimerica, dal cucito creativo alle ceramiche dipinte, dalle borse e dagli accessori in pelle e in cuoio a particolari gioielli, sia per uomo che per donna, ricavati dai meccanismi di orologi.

“Siamo molto orgogliosi e contenti – dichiara il Presidente dell’Associazione e organizzatore della fiera Luca Tumminia – di continuare a riproporre una delle manifestazioni che sia noi che i cittadini amano di più. Essere nuovamente presenti in una delle principali strade cittadine, al centro di Palermo, ci dà la spinta giusta per continuare a migliorarci. Inoltre, l’hop hop market, assieme ad altre manifestazioni simili che proponiamo, viene inserita in un ben più ampio progetto che abbiamo iniziato qualche anno fa e cioè quello di rinnovo del decoro urbano, aspetto a cui teniamo molto. Quella che ci prepariamo ad affrontare – conclude – sarà una stagione ricca di eventi con un ottimo calendario e l’Hop Hop Market farà da apri pista”.

Organizzazione Associazione Artigianando www.aartigianando.it

