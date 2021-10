Torna in scena dopo più di sessant’anni al Teatro Massimo di Palermo “Il pirata”, melodramma in due atti di Vincenzo Bellini, con la regia del duo formato da Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi e il Maestro Lanzillotta alla guida dell’Orchestra. Protagonisti Roberta Mantegna, Celso Albelo e Vittorio Prato.

Ritorna finalmente in scena al Teatro Massimo di Palermo venerdì 15 ottobre alle 20.00 e in replica il 17, il 19 e il 20 ottobre, “Il pirata”, il melodramma in due atti, di Vincenzo Bellini, su libretto di Felice Romani. Il nuovo allestimento dell’opera conta sulla regia del collaudato duo formato da Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, registi siciliani che declinano con risonanze e scenari contemporanei le vicende del libretto.



Sul podio dell’Orchestra il Maestro Francesco Lanzillotta, che ritorna al Teatro Massimo dopo il Gala lirico diretto per lo streaming a marzo. Nel ruolo di Imogene, la donna contesa dai due protagonisti, canta il soprano palermitano Roberta Mantegna che proprio con questo personaggio si è imposta all’attenzione del pubblico nel 2018 alla Scala di Milano. Nel ruolo del ribelle pirata Gualtiero canta il tenore spagnolo Celso Albelo, che al Teatro Massimo ha già rivestito i panni di altri eroi romantici come Edgardo in Lucia di Lammermoor e Arturo ne I puritani, mentre Ernesto, duca di Caldora è il baritono Vittorio Prato. Completano il cast Motoharu Takei (Itulbo), Giovanni Battista Parodi (Goffredo), Natalia Gavrilan (Adele), mentre Giorgio Misseri (Gualtiero), Francesco Vultaggio (Ernesto) e Marta Torbidoni (Imogene) saranno i protagonisti del secondo cast nella recita del 19 ottobre. I costumi sono di Isabella Rizza, le luci di Luigi Biondi. Maestro del Coro, Ciro Visco. Assistente alle scene Chiara Mirabella, assistente ai costumi Tatiana Lerario.



Composto nel 1827 da un Bellini appena ventiseienne, “Il pirata” fu accolto al suo debutto al Teatro alla Scala di Milano da un trionfo senza precedenti che decretò la definitiva affermazione del compositore. Ne rimane testimonianza nella commossa lettera del compositore alla famiglia. Con “Il pirata” Bellini crea per il tenore Rubini un nuovo tipo di vocalità romantica che si discosta dal modello rossiniano. Sempre con quest’opera Bellini inizia la collaborazione con il librettista Felice Romani, che poi firmerà tutti i suoi capolavori tranne l’ultimo.



La vicenda è ambientata in una Sicilia di fine Duecento dove il duca di Caldora, Ernesto, ha costretto col ricatto Imogene a diventare sua moglie, nonostante il suo amore per il nobile Gualtiero, partigiano di Manfredi e dei suoi eredi, mentre Ernesto si è schierato per Carlo d’Angiò. Gualtiero, esiliato, batte il mare tra Messina e Palermo alla testa di una banda di pirati per vendicare il torto subito e nella speranza di riconquistare la donna che ama. Ma una tempesta lo fa naufragare proprio vicino al castello del Duca. È proprio Imogene che accorre ad accogliere i naufraghi: Gualtiero la riconosce, la affronta, è sul punto di uccidere il figlio della coppia per vendicarsi, ma l’amore per l’amata ha la meglio e lo spinge al perdono. Gualtiero chiede solo un ultimo colloquio, durante il quale li sorprende Ernesto: nel duello che ne segue Gualtiero uccide Ernesto e viene poi condannato a morte dal Consiglio dei Cavalieri. L’epilogo tragico dell’opera vede Imogene disperata, perdere il senno in una toccante scena di follia.



Le tre cavatine del protagonista, il finale del primo atto e la scena di follia di Imogene sono tra i brani che maggiormente conquistarono successo all’opera, di cui si sentono echi non solo nel coetaneo Donizetti (l’ultimo atto di Lucia di Lammermoor, con la successione della scena di follia del soprano e dell’aria del tenore, ricalca la disposizione originale delle scene del Pirata) ma anche in Verdi, dove situazioni e soluzioni musicali risentono dell’influenza del Pirata anche in opere mature quali Les vêpres siciliennes (ambientata anch’essa in Sicilia e nella stessa epoca) o Don Carlos.



Rare ma prestigiose le presenze de “Il pirata” al Teatro Massimo: nel 1935 per il centenario della morte di Bellini, in un’unica recita con il grande Beniamino Gigli nel ruolo del titolo; poi nel gennaio 1958 nell’allestimento con la regia di Franco Enriquez che, alcuni mesi dopo, fu in scena alla Scala con Maria Callas nel ruolo di Imogene (e rimase famoso il gesto con il quale, sulle parole “mirate… il palco funesto” la cantante greca indicava il palco del sovrintendente Ghiringhelli). Le recite alla Scala con il cast Callas-Corelli-Bastianini sono rimaste nella memoria come la “riscoperta” dell’opera, che fu in realtà anticipata dalle recite palermitane, dove doveva cantare Anita Cerquetti. Ma la Cerquetti, che aveva conquistato improvvisa notorietà sostituendo la Callas in Norma all’Opera di Roma all’inizio di gennaio 1958, alcuni giorni dopo fu costretta a cancellare le recite palermitane. Un’ultima apparizione, ma al Politeama, nel 1986 con Maria Dragoni (Imogene) e Salvatore Fisichella (Gualtiero). L’opera era stata poi programmata nella stagione 2020 del Massimo ma cancellata a causa della pandemia. Ed ecco che oggi finalmente riapproda sul palcoscenico del Teatro di Piazza Verdi con un nuovo allestimento.



La regia di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi guarda ai pirati come stranieri che arrivano dal mare: “Relitti umani … I pirati che approdano sulle coste siciliane sono stranieri come lo siamo tutti in certi momenti della nostra vita, in una terra lontana o persino a casa nostra” – recitano le note di regia. E metafora della Sicilia è il relitto della nave dei pirati, un triangolo rosso a forma di Trinacria, “terra archetipica in perenne movimento creativo/distruttivo in cui tutto ciò che muore rinasce dal proprio vorticare e in cui perdere la bussola spesso vuol dire trovare invece la giusta direzione” – affermano i registi, autori anche delle scenografie, realizzate nei laboratori del Teatro Massimo. Questa barca/Sicilia al centro della scena esprime anche le relazioni che si intrecciano tra i personaggi.



Il debutto de “Il pirata” sarà preceduto da due incontri introduttivi:

Mercoledì 13 ottobre alle 18.00 in sala ONU, per l’Associazione Amici del Teatro Massimo, Claudio Toscani, docente di “Storia del melodramma” e “Filologia musicale” dell’Università Statale di Milano, presenterà l’opera di Bellini. Ingresso libero su prenotazione all’indirizzo amicidelteatromassimo@gmail.com;