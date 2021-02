Da lunedì 1° marzo al via il 1° Campus Orienta Digital delle Isole In Sicilia e in Sardegna torna il Salone dello Studente e trasferisce

sul web la kermesse di informazione alle scelte post-diploma degli studenti di Sicilia e Sardegna Decine di Università, Its e Accademie presenti e 49 webinar di orientamento.

Un’iniziativa con tre obiettivi:

Arginare la fuga dei cervelli: il 25% dei giovani meridionali emigra per iscriversi all’università.

Incentivare l’alta formazione: al Sud solo 1 giovane su 4 è laureato, la media italiana è di 1 su 3.

Combattere la dispersione: il 36% delle matricole abbandona al 1° anno di corso

Milano, venerdì 26 febbraio 2021

Lunedì 1° marzo apre al pubblico il 1° Salone dello Studente digitale delle Isole. La storica iniziativa di “Campus Orienta – Il Salone dello Studente”, dopo 13 edizioni in presenza in Sicilia, fra Catania e Palermo, e una in Sardegna (a Cagliari nel gennaio 2020), in questo 2021 si trasferisce in uno spazio virtuale per assicurare agli studenti delle scuole di 2° grado la possibilità informarsi sulle scelte post-diploma.

Una kermesse on-line con 49 webinar interattivi per presentare università, accademie e Its, mondo delle professioni e della ricerca, e stand virtuali di atenei, accademie e istituti post-diploma per rispondere alle domande dei giovani.

Principali destinatari sono i 314.701 studenti di scuola secondaria superiore delle due isole (242.876 in Sicilia e 71.825 in Sardegna, fonte Miur), e in particolare gli iscritti al 4° e 5° anno, invitati a seguire l’iniziativa insieme ai loro istituti scolastici, agli insegnanti e alle loro famiglie.

La piattaforma interattiva www.salonedellostudente.it, da lunedì 1 a giovedì 4 marzo, propone a scuole e studenti webinar di università, accademie e Its (regionali e non) e stand virtuali, dove oltre lo schermo sono presenti live orientatori e counselor per rispondere agli interrogativi degli studenti sull’offerta didattica post-diploma, per aiutarli a comprendere meglio se stessi e ciò che vogliono fare in futuro.

Ogni presenza ai webinar, e ciascuna visita agli stand virtuali, riconosce sino a 60 minuti di Pcto. Campus Digital è così anche un’occasione per maturare numerose ore di Pcto, gli ex crediti formativi di alternanza scuola-lavoro che ogni studente deve per legge acquisire durante l’anno scolastico.

Corposa la presenza delle maggiori istituzioni formative di Sicilia e Sardegna: a partire dalle Università di Catania (main partner dell’iniziativa), Palermo, Messina, Enna Kore e Sassari.

“A tutti i diplomandi interessati a proseguire gli studi offriremo counseling in presenza, video e materiali informativi per rispondere a ogni loro domanda sull’offerta didattica”, dichiara Francesco Priolo, rettore dell’Università di Catania. “Il nostro ateneo guarda al futuro senza dimenticare la sua prestigiosa tradizione, che gli ha consentito nell’ultimo anno un aumento del 25% delle immatricolazioni: la percentuale più alta in tutto il Meridione, grazie allo standard qualitativo della didattica e a un servizio per il diritto allo studio che l’anno scorso ha consentito a oltre il 50% dei nostri iscritti di frequentare senza pagare tasse universitarie”.

“L’orientamento è utile anche da remoto”, spiega Fabrizio Micari, rettore dell’Università di Palermo. “Quando ero studente si sceglieva sulla base di tradizioni familiari o sul sentito dire. Oggi serve informarsi con attenzione su corsi di laurea, lezioni, prospettive occupazionali. E affrontare colloqui con orientatori esperti per conoscere meglio sé stessi e scoprire le proprie attitudini”.

Campus Orienta Digital è un’iniziativa tanto più necessaria per le due isole italiane, perché hanno tassi di passaggio da scuola a università più bassi della media italiana: 50,1% in Sardegna e 43,8% in Sicilia contro il 50,4% nazionale (fonte Istat 2020). Percentuali che scendono ulteriormente fra i maschi: solo il 38,8% dei ragazzi siciliani e il 45,5% di quelli sardi si immatricola a un ateneo dopo il diploma.

“ll Salone dello Studente è uno dei primi interlocutori dei giovani per le loro scelte, insieme a insegnanti, genitori, amici e media”, spiega Sergio Severino, docente di sociologia e delegato per l’orientamento dell’Università Kore di Enna. “Verso i giovanissimi”, ricorda Severino, “serve un orientamento eticamente rispettoso e capace di parlare un linguaggio adeguato, nella consapevolezza che è lo studente ad elaborare in modo autonomo la scelta finale”.

Campus Orienta Digital cerca di contribuire a migliorare 5 importanti indicatori del sistema Paese Italia in tema di Istruzione:

Arginare la “fuga dei cervelli”: il 25% degli studenti meridionali emigra per iscriversi a un’università di altre regioni (fonte Svimez).

(fonte Svimez). Ridimensionare gli abbandoni studenteschi: il 36% delle matricole si ritira o cambia corso già al 1° anno di università (fonte Anvur).

di università (fonte Anvur). Incentivare l’alta formazione: al Sud consegue una laurea solo il 26,8% dei 18/34enni, contro il 38,2% del Centro-Nord (Svimez).

(Svimez). Ridurre il gap fra l’Italia e gli altri Paesi Ue: in Italia si iscrive all’università il 54,7% dei 19enni . In Francia il 66,2%, in Germania il 68,3%.

. In Francia il 66,2%, Contrastare il fenomeno dei Neet (Neither in Employment or in Education or Training): il 22,2% dei 15-29enni italiani non lavora e non studia: quasi il doppio dell’Europa, dove la media dei 28 Paesi Ue è del 12,5%.

I Saloni dello Studente digitali, senza gli ostacoli imposti dalle distanze geografiche, stanno percorrendo l’intera penisola. Le prime 11 edizioni regionali e interattive on-line, inaugurate nell’ottobre 2020, hanno registrato la presenza di 530.000 visitatori, con 290.000 studenti iscritti ai webinar e 2.380.500 pagine web e documenti consultati.

Il programma del Salone dello Studente Campus Orienta Digital delle Isole

Ai webinar (presentazioni di corsi di laurea, seminari sul mondo del lavoro, incontri di counseling collettivi e individuali) si assiste linkando su Sala Workshop, da lunedì 1° marzo a giovedì 4 dalle ore 9,10 alle 15,40. Gli stand di università, accademie e Its, dove parlare con orientatori e contattare le Segreterie Studenti dei singoli atenei, si visitano linkando su Parla con le Università. Per facilitare la navigazione sono previsti 7 percorsi virtuali in base alle priorità di ciascuno: Percorso Educazione Civica; Percorso Accademico; Percorso Esplorativo, Formazione Tecnica Superiore e Alta Formazione; Percorso Lavoro; Sbocchi Occupazionali e Professioni del Futuro; Vivere e Studiare all’Estero.

Ci sono anche Sportelli di Counseling didattico e professionale e Test su intelligenze multiple, lingua inglese, interessi scientifici e aree post-diploma.

Iscrivendosi alla mail salonedellostudente@class.it si riceve un kit di pre-orientamento con strumenti e brevi manuali psico-pedagogici per mettere a punto le analisi delle proprie caratteristiche e i criteri delle scelte post-diploma.

La piattaforma si rivolge anche agli insegnanti con uno spazio dedicato: alla pagina www.salonedellostudente.it/docenti ci sono webinar di aggiornamento didattico e di attualità, come l’insegnamento durante e dopo la pandemia, l’intelligenza artificiale nella didattica e l’evoluzione del dialogo docente-discente.

L’intera iniziativa è navigabile in modo totalmente gratuito sulla piattaforma www.salonedellostudente.it

Programma su: www.salonedellostudente.it/events/salone-dello-studente-delle-isole/, scaricabile in pdf.

È un evento: Campus Orienta; Class Editori. In collaborazione con: Università degli Studi di Catania. Con la partecipazione di: Esercito; Giovani Imprenditori Confindustria, Comitato Politiche di Genere; Indire, Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa; Unioncamere; Job Farm; Irase Nazionale; Gambero Rosso Academy; ESN Erasmus Student Network; WiseMindPlace; Reputation Manager; UK Studiare nel Regno Unito; Talents Venture; Aspic. Sponsor: Intesa Sanpaolo; Pegaso Università Telematica. Media partner: Telesia.

Com. Stam.