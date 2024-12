Torna “Incontri d’Otre”: tre giorni di musica, tradizioni e sapori nel cuore della Calabria promosse da Felici & Conflenti

Protagonista il paese custode delle tradizioni popolari con il raduno delle zampogne da tutto il Sud, i canti natalizi delle “strine” e le danze tradizionali

Conflenti (CZ) – Tre giornate di musica, danza, tradizione e convivialità, per riscoprire il fascino delle tradizioni antiche trasformando ancora una volta Conflenti, piccolo centro dell’entroterra calabrese, in un luogo di incontro e scambio culturale, un ponte tra passato e futuro dove i saperi non solo si tramandano, ma si rinnovano e arricchiscono grazie alla condivisione di esperienze e visioni.

Torna dal 27 al 29 dicembre “Incontri d’Otre”, edizione invernale di Felici & Conflenti, la grande festa di comunità che riunisce suonatori, studiosi e appassionati da tutta Italia, un progetto nato per promuovere e tramandare l’immenso patrimonio coreutico e musicale dell’area del Reventino-Savuto, e dell’intero Sud Italia.

Grande protagonista dell’evento sarà il raduno degli zampognari provenienti da diverse regioni del Sud della Penisola. Tra esibizioni itineranti, laboratori, seminari, concerti e momenti dedicati alla convivialità, is timbri delle zampogne riecheggeranno per le strade del paese, intrecciandosi con i canti tradizionali delle “strine” natalizie e con le danze del Reventino, per riscoprire i suoni che hanno storicamente scandito, e ancora scandiscono, la vita delle comunità del Sud Italia, un patrimonio che la comunità scientifica di Felici & Conflenti non solo celebra, ma valorizza e rinnova.

«Il nostro progetto non si limita alla conservazione delle tradizioni antiche – ha spiegato Christian Ferlaino, coordinatore scientifico di Felici & Conflenti – ma si propone di osservarle nel loro essere strumenti vivi in rapporto dinamico col presente. In questi anni siamo riusciti a coinvolgere nuove generazioni di musicisti, riaccendendo sempre più l’interesse verso strumenti tradizionali come la zampogna. Questo ci dimostra che le tradizioni non sono qualcosa di statico, ma un linguaggio che evolve, capace di parlare a tutti».

Tra i momenti più significativi, le Strine di San Mango d’Aquino e San Mazzeo, suonate dai musicisti tradizionali delle comunità di origine. Accanto ai concerti, i laboratori di strumento e danza: dall’organetto alla zampogna, dal canto tradizionale alle danze popolari, i partecipanti potranno entrare a diretto contatto con un sapere tramandato di generazione in generazione.

Tra le novità assolute di questa edizione, la collaborazione con tre chef che arricchiranno di gusto le serate di festa, proponendo un loro piatto speciale che si aggiungerà al ricco menù proposto dal festival. Protagonista della prima serata saranno le pennette con salsiccia, verza e caciocavallo preparate da Giovanni Mastroianni, mentre il 28 dicembre arriva la cucina di rielaborazione dello chef Claudio Villella con la sua “pitta integrale con capra del Reventino alla quadára e pomodoro vernitico”; l’ultima sera sarà invece il momento di Giancarlo Suriano, con un’interpretazione unica della classica pasta e ceci.

La musica sarà come sempre il cuore pulsante del festival, con concerti itineranti e performance di artisti e gruppi tradizionali. Fra i tanti i Bifolk, Dino Dell’Unto, Roberto Mariani, Marco Ciolfi, Domenico Fusco, Diego Fusco, Vincenzo Lucarelli, Danilo Zovini; i Suoni del Cilento con Gianluca Zammarelli, Catello Gargiulo, Gerardo Nicoletta, Oreste Forestieri; i Suoni del Sirino con Domenico Bevilacqua, Gianluca Cecere, Angelo Tuzia, Emanuel Labanca, Gabriele Labanca, Gianluca Labanca; il concerto “Daràss – Calabria musica mediterranea” con Mico Corapi (voce e chitarra), Giovanni Squillacioti (percussioni); Totò Petitto (basso); Gabriele Trimboli (lira e voce); Oreste Forestieri (flauti); Domenico Celiberti (voce e chitarra battente).

In programma anche un incontro teorico dal titolo “La strina – suoni e parole”, curato da Armando Orlando, studioso di San Mango, che guiderà il pubblico alla scoperta del paesaggio sonoro del Reventino.

Il programma completo

27 dicembre

9.30 -B&B Erica

Presentazione e saluti

10.30 -B&B Erica

Laboratorio d’insieme

13.00 -Località Ardano

Pranzo Sociale – “Spaghetto ara frissura” a cura di chef Raffaele Albace

16.00

Laboratori di strumento e di danza

Organetto diatonico con Loris Paola & Daniele Gallo

Danza del Reventino con Andrea Bressi & Serena Tallarico

Canto Tradizionale con Giuseppe Gallo

Zampogna con Christian Ferlaino & Giuseppe Muraca

18.30 – Chiesa Madonna di Loreto, Conflenti Superiore

Concerti

D’amore e di fede… di qua e di la del fiume, a cura di Bifolk

Felici & Incanti di Natale, a cura della Ass. Felici & Conflenti

A seguire Strina di San Mango d’Aquino, itinerante con arrivo a Piazza Visora.

20.30 – Piazza Visora

Cena e festa con i suonatori tradizionali del Reventino

Ospite d’eccezione chef Giovanni Mastroianni, pennette con salsiccia, verza e caciocavallo

28 dicembre

10.30

Laboratori di strumento e di danza

Organetto diatonico con Loris Paola & Daniele Gallo

Danza del Reventino con Andrea Bressi & Serena Tallarico

Canto Tradizionale con Giuseppe Gallo

Zampogna con Christian Ferlaino & Giuseppe Muraca

12.30

Laboratorio di Cucina Sociale del Reventino

13.00 – Località Ardano

Pranzo sociale e benvenuto agli Zampognari

16.00

Laboratori di strumento e di danza

Organetto diatonico con Loris Paola & Daniele Gallo

Danza del Reventino con Andrea Bressi & Serena Tallarico

Canto Tradizionale con Giuseppe Gallo

Zampogna con Christian Ferlaino & Giuseppe Muraca

18.30 – Santuario della Madonna di Visora

Concerto con gli zampognari provenienti da varie regioni d’Italia

Suoni del Cilento: Gianluca Zammarelli, Catello Gargiulo, Gerardo Nicoletta, Oreste Forestieri

Suoni del Sirino: Domenico Bevilacqua, Gianluca Cecere, Angelo Tuzia, Emanuel Labanca, Gabriele Labanca, Gianluca Labanca

Bifolk: Dino Dell’Unto, Roberto Mariani, Marco Ciolfi, Domenico Fusco, Diego Fusco, Vincenzo Lucarelli, Danilo Zovini.

A seguire Strina di San Mazzeo, itinerante con arrivo a Piazza Pontano

20.30 – Piazza Pontano

Cena e festa con suonatori tradizionali del Reventino

Ospite d’eccezione chef Claudio Villella, pitta integrale panificio Stranges con capra del Reventino alla quadára e pomodoro vernitico

29 dicembre

10.30

Laboratori di strumento e di danza

Organetto diatonico con Loris Paola & Daniele Gallo

Danza del Reventino con Andrea Bressi & Serena Tallarico

Canto Tradizionale con Giuseppe Gallo

Zampogna con Christian Ferlaino & Giuseppe Muraca

13.00 – Località Ardano

Pranzo Sociale

15.00

La “strina” – suoni e parole. Un contributo per l’ascolto del paesaggio sonoro, a cura di Armando Orlando.

16.00

Laboratori di strumento e di danza

Organetto diatonico con Loris Paola & Daniele Gallo

Danza del Reventino con Andrea Bressi & Serena Tallarico

Canto Tradizionale con Giuseppe Gallo

Zampogna con Christian Ferlaino & Giuseppe Muraca

18.00 – Per le vie del paese

Ballo dei Giganti di Felice Napoleone.

Seguendo i giganti arrivo a Piazza dell’Emigrato, Conflenti Superiore

20.30 – Piazza dell’Emigrato

Cena e festa coi suonatori di tradizione

Ospite d’eccezione il cuoco pop Giancarlo Suriano, pasta e ceci

A seguire concerto Daràss – Calabria musica mediterranea

